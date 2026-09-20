Uno smartphone diverso da tutti gli altri al giusto prezzo: Nothing Phone (3)

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Nothing Phone (3): design iconico e prestazioni top

Ovviamente il Nothing Phone (3) non punta solo sul design ma garantisce anche ottime performance. A bordo troviamo infatti lo Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm con 12 GB di RAM a supporto che spingono forte sull’acceleratore. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB e potrai quindi archiviare di tutto senza troppi problemi. Inoltre offre una grande batteria da 5150 mAh con ricarica cablata velocissima da 65 W e ricarica wireless da 15 W.

Lato design troviamo un display OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 4500 nit per non avere problemi nemmeno di fronte alla luce del sole. Ha un peso di 218 grammi, uno spessore di 9 mm e gode della certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Garantisce anche ottime foto grazie a uno scomparto fotografico composto da una camera principale da 50 MP con ultra grandangolare e teleobiettivo 3x entrambi da 50 MP. Anche la fotocamera anteriore per selfie è da 50 MP.

Insomma una grande opportunità per portarsi a casa uno smartphone che non delude affatto e costa il giusto. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) a 519 euro, invece che 849 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.