Apple iPhone 18 Pro: cos'è il Reference Image Camera Mode?

La fotocamera posteriore da 48 megapixel con apertura variabile non è l’unica novità degli iPhone 18 Pro per quanto riguarda il comparto fotografico. Apple ha sviluppato una particolare funzionalità, denominata Reference Image Caera Mode, che consente di provare l’autenticità delle immagini scattate con i due smartphone.

Autenticità con rispetto della privacy

Apple sottolinea che i tool AI consentono agli utenti di generare o modificare facilmente immagini fotorealistiche. Diventa quindi sempre più difficile distinguere tra fotografie che ritraggono eventi reali e immagini sintetiche pesantemente modificate o interamente generate. Certificare che un’immagine rifletta fedelmente quanto effettivamente catturato dal sensore richiede una catena di fiducia che comprenda sia il sensore stesso sia il software di fotografia computazionale che ha interpretato l’acquisizione.

Lo standard C2PA prevede l’associazione di metadati di provenienza dopo lo scatto e la certificazione della cronologia delle successive modifiche apportate all’immagine. Questo metodo è tuttavia vulnerabile a manomissioni in qualsiasi fase della catena di elaborazione e può comportare rischi per la privacy dei fotografi che operano in condizioni di pericolo, in quanto associa l’immagine a un’identità pubblica, riconducibile a uno specifico dispositivo o a una determinata persona.

La soluzione implementata da Apple per confermare l’autenticità delle immagini si chiama Reference Image Camera Mode. Se attivata nelle impostazioni degli iPhone 18 Pro viene creata un’immagine di riferimento firmata con una chiave crittografica e salvata sullo smartphone. Quando l’utente scatta una foto, la fotocamera acquisisce i dati del sensore firmati che Private Cloud Compute converte in un’immagine di riferimento inalterabile. Le Reference Image possono essere visualizzate nell’app Foto insieme all’immagine principale, consentendo di confrontare i due scatti e capire se è stata modificata.

La soluzione di Apple garantisce la privacy perché non è necessario usare le credenziali del fotografo per confermare l’autenticità e non è possibile associare le immagini al sensore della fotocamera. La catena di fiducia viene creata durante la produzione degli smartphone, come descritto da Apple.