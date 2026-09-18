I ricercatori di Hacktron AI hanno sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e un servizio di terze parti per accedere agli account ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l’azione dimostrativa hanno usato due modelli Claude di Anthropic. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’azienda californiana ha prontamente corretto il problema e premiato i ricercatori con 6.500 dollari.

Accesso a ChatGPT con Claude Opus

I ricercatori hanno partecipato ad un programma di bug hunting, con il quale OpenAI ha permesso di cercare vulnerabilità nei suoi sistemi. Il 25 luglio hanno combinato due vulnerabilità per compromettere gli account ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali potevano quindi sfruttare gli account per accedere ai repository e ad altre risorse interne.

La prima vulnerabilità era presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account ChatGPT. Discourse non supporta le immagini HEIF, quindi usa ImageMagick per la conversione con la libreria libheif . Usando Claude Opus 4.8, i ricercatori hanno trovato la vulnerabilità, ma non sono riusciti ad ottenere un exploit funzionante.

Il tentativo ha avuto successo con Claude Opus 5. I ricercatori hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere al server che ospita il forum di OpenAI, ai token di autenticazione degli utenti e quindi ai loro account ChatGPT. Gli stessi token potevano consentire l’accesso alle risorse interne di OpenAI, tra cui i repository GitHub.

I ricercatori non hanno proseguito oltre, ma hanno segnalato il problema a Discourse e OpenAI. Discourse ha rilasciato il fix dopo due giorni. OpenAI ha impiegato ancora meno (14 ore). Ha limitato i permessi di accesso al forum e revocato tutti i token. L’azienda californiana ha ringraziato i ricercatori con un premio di 6.500 dollari. Nessun commento è arrivato da Anthropic (teoricamente Opus 5 non dovrebbe scrivere il codice degli exploit).