Videosorveglianza potenziata sul territorio con nuovi finanziamenti

Con un breve comunicato appena pubblicato sulle pagine del sito istituzionale, il Ministero dell’Interno annuncia di aver finanziato nuovi progetti legati alla videosorveglianza. Dal Viminale è arrivata la conferma di fondi messi a disposizione degli enti locali che intendono rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana.
Videosorveglianza, nuovi fondi dal Viminale
L’obiettivo dichiarato è quello di
rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e illegalità. Naturalmente, quando si parla di una tecnologia simile, le modalità di impiego devono per forza di cose tenere conto dei principi di tutela della privacy. Il Garante è intervenuto più volte sul tema negli ultimi anni, ribadendo che non è consentito l’uso dell’intelligenza artificiale né quello dei sistemi di riconoscimento facciale.
C’è inoltre da rispettare quanto previsto dall’AI Act a livello europeo. La normativa approvata da Bruxelles consente l’utilizzo dei software e degli algoritmi in grado di risalire all’identità di una persona solo a posteriori e per ricerche mirate. I dati biometrici dovrebbero dunque essere elaborati solo dopo l’acquisizione e non in tempo reale, qualora ce ne fosse bisogno.
Tornando all’annuncio di oggi arrivato dal Viminale, l’iter prevede che i comuni presentino progetti specifici alle prefetture competenti. Dopodiché, questi saranno presi in esame dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che li valiterà. In caso di via libera, gli enti dovranno sottoscrivere i Patti per la sicurezza urbana per accedere così infine alle risorse.
Tra i documenti allegati si legge di impianti da destinare, ad esempio, ai varchi in ingresso e in uscita dai centri abitati, della volontà di contrastare i fenomeni criminosi riconducibili alla
mala movida e della necessità di
aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini che abitano o transitano nella zona. Il riferimento al concetto di percezione meriterebbe una riflessione a parte.