Meta Luna, arrivano gli occhiali smart senza fotocamera

Quando qualcuno vi dirà che le proteste degli utenti non servono a nulla, invitatelo a leggere questo articolo. Meta avrebbe messo in cantiere un nuovo modello di occhiali smart, ma senza fotocamera. Se confermata, una mossa di questo tipo sarebbe quasi inevitabilmente da collegare alle manifestazioni contro le versioni già in commercio, dotate di sensori fotografici e da più parti descritte come un incubo per la privacy.

Occhiali smart senza fotocamera: Meta Luna

A svelare in anteprima il progetto è stata la redazione del sito The Information. Il dispositivo sarebbe noto internamente con il nome in codice Luna e la presentazione potrebbe avvenire già entro pochi giorni, in occasione dell’evento Connect che andrà in scena la prossima settimana, il 23 e 24 settembre. La disponibilità è invece attesa per il mese di ottobre.

La fonte ha anticipato che il modello dovrebbe essere proposto in due versioni, Clubmaster e Burbank, distinte solo sul fronte estetico. Nonostante l’assenza della fotocamera, avrebbe in dotazione sei microfoni e una coppia di altoparlanti direzionati direttamente alle orecchie dell’utente, così da poter interagire con Meta AI tramite la voce. Per l’attivazione del chatbot basterebbe un tocco sul pulsante fisico laterale, posizionato sulla bacchetta. Al momento non si conoscono altre specifiche.

Il peso dei timori legati alla privacy

Il gruppo ha provato in tutti i modi a rassicurare gli utenti per quanto riguarda la tutela della privacy, ma senza raggiungere l’obiettivo. C’è chi ha dimostrato che bastano pochi dollari per oscurare il LED in dotazione, quello integrato per consentire alle persone nei dintorni di sapere quando il dispositivo sta registrando. Vedremo se l’aggiornamento software annunciato per risolvere il problema si rivelerà efficace.

Occhi puntati sull’evento Connect 2026, per saperne di più su Meta Luna. Anche la concorrenza avrà interesse a conoscere l’accoglienza riservata a un modello senza fotocamera: Apple è tra le realtà che stanno valutando il loro ingresso in questo segmento di mercato.