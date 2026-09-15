Il motorola edge 70 fusion è in offerta con gli auricolari by Bose

Il motorola edge 70 fusion è un ottimo smartphone, dalle caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo sul mercato, rispetto alla concorrenza. Oggi eBay ha deciso di fare molto di più. Infatti, lo trovi in offerta speciale in bundle con gli auricolari moto buds, sviluppati in collaborazione audio con Bose. Cosa stai aspettando? Conferma l’ordine per entrambi a soli 279,20 euro!

Per ottenere questo super prezzo è necessario inserire il codice promozionale SETT26 che ti permette di applicare un 5% di extra sconto sulla promozione già in corso. Con questa occasione, smartphone e auricolari sono un vero e proprio affare. Si tratta di un best buy incredibile. Approfittane subito, finché sei ancora in tempo perché sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare velocemente.

motorola edge 70 fusion + moto buds loop Sound by Bose

Con il motorola edge 70 fusion tra le mani puoi fare veramente di tutto. Questo smartphone è davvero interessante per fluidità e potenza. Il sistema di fotocamere d’elite offre scatti professionali in qualsiasi momento. Il nuovo sensore principale Sony LYTIA da 50 MP è una vera bomba e offre dettagli nitidi, colori e tonalità della pelle folle.

Gli auricolari moto buds sono stati sviluppati in collaborazione con Bose per assicurare un’esperienza audio pazzesca. Questi sono inclusi nel ricco bundle. Quindi non perdere altro tempo! Acquista ora motorola edge 70 fusion con moto buds loop a soli 279,20 euro con SETT26!