 Il motorola edge 70 fusion è in offerta con gli auricolari by Bose
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Il motorola edge 70 fusion è in offerta con gli auricolari by Bose

Su eBay è disponibile un interessante bundle che vede il motorola edge 70 fusion in offerta speciale con gli auricolari moto buds by Bose.
Il motorola edge 70 fusion è in offerta con gli auricolari by Bose
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Su eBay è disponibile un interessante bundle che vede il motorola edge 70 fusion in offerta speciale con gli auricolari moto buds by Bose.
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Il motorola edge 70 fusion è un ottimo smartphone, dalle caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo sul mercato, rispetto alla concorrenza. Oggi eBay ha deciso di fare molto di più. Infatti, lo trovi in offerta speciale in bundle con gli auricolari moto buds, sviluppati in collaborazione audio con Bose. Cosa stai aspettando? Conferma l’ordine per entrambi a soli 279,20 euro!

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Per ottenere questo super prezzo è necessario inserire il codice promozionale SETT26 che ti permette di applicare un 5% di extra sconto sulla promozione già in corso. Con questa occasione, smartphone e auricolari sono un vero e proprio affare. Si tratta di un best buy incredibile. Approfittane subito, finché sei ancora in tempo perché sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare velocemente.

motorola edge 70 fusion + moto buds loop Sound by Bose

Con il motorola edge 70 fusion tra le mani puoi fare veramente di tutto. Questo smartphone è davvero interessante per fluidità e potenza. Il sistema di fotocamere d’elite offre scatti professionali in qualsiasi momento. Il nuovo sensore principale Sony LYTIA da 50 MP è una vera bomba e offre dettagli nitidi, colori e tonalità della pelle folle.

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Gli auricolari moto buds sono stati sviluppati in collaborazione con Bose per assicurare un’esperienza audio pazzesca. Questi sono inclusi nel ricco bundle. Quindi non perdere altro tempo! Acquista ora motorola edge 70 fusion con moto buds loop a soli 279,20 euro con SETT26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 set 2026
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