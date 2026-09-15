 Dopo iPhone Duo e iPhone 18 Pro arriveranno altri 16 prodotti
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Dopo iPhone Duo e iPhone 18 Pro arriveranno altri 16 prodotti

Apple ha previsto il lancio di almeno 16 nuovi prodotti tra fine 2026 e prima metà del 2027, tra cui MacBook Pro con schermo OLED touch e Home Hub.
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Tecnologia
Apple ha previsto il lancio di almeno 16 nuovi prodotti tra fine 2026 e prima metà del 2027, tra cui MacBook Pro con schermo OLED touch e Home Hub.
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Durante l’evento del 9 settembre, Apple ha presentato iPhone Duo, iPhone 18 Pro/Pro Max, AirPods 5, Watch Series 12 e Ultra 4. Questo è solo un “antipasto” preparato dall’azienda di Cupertino. È stato infatti pianificato il lancio di altri 16 prodotti tra il terzo trimestre 2026 e il primo semestre 2027, tra cui iPhone 18, iPhone Air 2 e MacBook Pro con schermo OLED touch.

Roadmap completa di Apple

La roadmap completa di Apple è stata descritta da Mark Gurman. Il noto giornalista di Bloomberg sottolinea però che potrebbe cambiare per vari motivi, uno dei quali è la difficoltà di reperire i componenti hardware (DRAM e SSD in particolare). L’unica certezza è l’integrazione di Siri AI in tutti i dispositivi. Il lancio di alcuni di essi è stato posticipato proprio per attendere l’arrivo della versione potenziata dell’assistente personale.

Entro fine 2026 verranno annunciati almeno quattro Mac: MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M5 Pro/Max, MacBook Pro base da 14 pollici con chip M6 e iMac con chip M6. Il sistema operativo potrebbe essere macOS 27.1. Sono inoltre previsti nuovi HomePod mini, Apple TV e iPad mini con schermo OLED. Su quest’ultimo potrebbe essere installato iPadOS 27.1. La vera novità sarà Home Hub, il primo smart display di Apple.

Nella prima metà del 2027 dovrebbero essere annunciati altri 9 prodotti. I primi saranno probabilmente MacBook Air da 13/15 pollici con chip M6 e MacBook Neo 2 con chip A19 Pro. Apple rinnoverà quindi il catalogo dei tablet con nuovi iPad base, iPad Pro e iPad Air, tutti con chip aggiornati.

L’azienda di Cupertino completerà quindi l’aggiornamento degli smartphone con iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2. I primi due dovrebbero integrare il chip A20, mentre nel terzo ci sarà il chip A20 Pro. Infine è previsto l’arrivo di due nuove Apple Pencil (Pro e USB-C).

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 15 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 set 2026
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