Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono ufficiali

Tutto come previsto: anche Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono stati tra i protagonisti dell’evento Surprise and shine di questa sera, insieme a iPhone Duo, iPhone 18 Pro e AirPods 5. Per entrambi il sistema operativo è watchOS 27, con supporto a Apple Intelligence e Siri AI.

I nuovi Apple Watch Series 12 e Ultra 4

Iniziamo con Watch Series 12, considerando che alcune delle feature sono condivise dai due modelli, a partire dalla misurazione HRV (heart rate variability), ECG, notifiche per le apnee notturne, rilevamento delle cadute ed Emergency SOS per richiedere aiuto quando necessario. A questo si aggiunge il supporto a moltissimi sport. L’aggiunta più interessante è forse quella che la mela morsicata chiama Readiness: analizza l’attività recente, il carico di allenamento, i parametri vitali e il punteggio del sonno dell’utente per fornire indicazioni sulla sua condizione fisica in vista della giornata da affrontare, attraverso un punteggio su una scala da 0 a 10, accompagnato da un consiglio chiaro e pratico. L’autonomia arriva a 24 ore con una ricarica, con la batteria che può accumulare energia per 12 ore di utilizzo in soli 15 minuti.

Il modello Ultra arriva alla sua quarta generazione con il debutto del nuovo Health Sensing System per un monitoraggio estremamente accurato di parametri vitali come la frequenza cardiaca e un’autonomia più elevata rispetto al passato. Al suo interno trovano posto il chip S11 e, ovviamente, il modulo per la localizzazione GPS. Ci sarà tempo per analizzarne nel dettaglio caratteristiche e funzionalità integrate. L’autonomia arriva fino a 84 ore con una ricarica: in 15 minuti la si può aumentare di 18 ore.

Come sempre, gli orologi di Cupertino arriveranno in una miriade di configurazioni differenti, per chi vuole personalizzarne il look. In merito ai prezzi, Apple Watch Series 12 partirà da 399 dollari e Apple Watch Ultra 4 da 799 dollari. La fase di preordine prende il via oggi, la disponibilità è prevista dal 18 settembre.