iPhone Duo è ufficiale: tutto sullo smartphone pieghevole di Apple

Inizia una nuova era per Apple. Non è un’esagerazione, per due motivi: l’evento Surprise and shine di questa sera è il primo condotto dal nuovo CEO, John Ternus, che solo pochi giorni fa ha ereditato da Tim Cook il ruolo di CEO che fu, tra gli altri, di Steve Jobs. Poi, la mela morsicata ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, a lungo protagonista di rumor e indiscrezioni, ora finalmente ufficiale. È arrivato iPhone Duo.

iPhone Duo, tutti i dettagli: specifiche e prezzo

Questo è il design da chiuso. L’obiettivo dichiarato è quello di unire la comodità di un classico telefono alla versatilità di un piccolo tablet, arrivando a 7,6 pollici di diagonale quando aperto (altrimenti 5,4 pollici). Insomma, più o meno un iPad da avere sempre in tasca.

Non manca il supporto al pennino per scrivere e disegnare a mano libera. iOS 27 è stato ottimizzato per sfruttare al meglio il form factor di iPhone Duo, così come le applicazioni sviluppate direttamente da Apple, favorendo la gestione del multitasking e la visione dei contenuti multimediali. Il sensore Touch ID per la lettura delle impronte digitali è nel tasto laterale.

Il cuore pulsante del dispositivo è il chip A20 Pro con un engine dedicato alla gestione dei due schermi. Quello da 7,6 pollici è costituito da più strati e ricoperto da una finitura nano-texture opaca studiata per garantire la resistenza nel tempo, senza compromettere la qualità delle immagini visualizzate. A formare la cerniera sono invece oltre 100 elementi progettati internamente.

Ci sono anche il modem C2 di nuova generazione, 50% più veloce del precedente C1X negli upload e ottimizzato dal punto di vista dei consumi. L’autonomia arriva fino a 44 ore di riproduzione video con lo schermo esterno, la ricarica rapida porta la batteria da 0% al 50% in 20 minuti.

All’esterno trovano posto una fotocamera Fusion da 48 megapixel con ottica ultra wide e un secondo sensore con teleobiettivo sul retro, in grado di registrare video 4K a 120 fps. Nel display da 5,4 pollici c’è poi la fotocamera Center Stage, mentre in quello da 7,4 pollici il sensore FaceTime. Possono anche essere utilizzate in contemporanea durante le videochiamate.

Ci sarà tempo per analizzare a fondo quello che, secondo il nuovo CEO, rappresenta il cambiamento più rivoluzionario per l’iPhone dai tempi del modello originale . iPhone Duo sarà in preordine anche in Italia dal 16 ottobre al prezzo di 2.369 euro per la versione base con 256 GB di memoria interna, nelle colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno. Per l’edizione con 2 TB di storage si arriverà a 3.869 euro. La disponibilità è prevista dal 23 ottobre.

È il primo smartphone pieghevole di Apple

Apple ha presentato il suo primo smartphone pieghevole con notevole ritardo rispetto ai suoi principali competitor (Samsung, Google, Xiaomi, mettiamoci ancora anche HUAWEI), ma la strategia attendista del gruppo di Cupertino potrebbe però rivelarsi azzeccata. Oggi, la tecnologia su cui poggiano questi dispositivi sembra finalmente essere matura a sufficienza per garantire un’esperienza d’uso soddisfacente, prestazioni avanzate e un’affidabilità all’altezza delle aspettative. Non è sempre stato così, come sa chi ha messo le mani sulle vecchie generazioni dei foldable.

A ogni modo, non basterà a garantire il successo del dispositivo, questo lo decideranno eventualmente le dinamiche del mercato. Proporre un nuovo design non è sempre garanzia di un riscontro commerciale positivo, lo insegna la storia recente con iPhone Air. Non trascorrerà molto prima di capire che aria tira e se il nuovo CEO ha fatto centro al primo tentativo.