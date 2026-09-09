Ottime performance a prezzo più contenuto: ecco il Samsung Galaxy S25 FE

Samsung ha deciso di offrire uno smartphone della serie S25 più economico, che garantisce comunque ottime performance e mantiene diverse caratteristiche dei modelli di punta. Oggi puoi avvalerti di un’offerta su eBay che ti permette di avere il Samsung Galaxy S25 FE a 499 euro, invece che 769,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Con lo sconto già applicato sul prezzo di partenza indicato da eBay e un ulteriore ribasso con il codice segreto avrai la possibilità di risparmiare un mucchio di soldi. E poi anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate da 174,67 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 FE: pochi compromessi e prezzo Wow

Come dicevamo sicuramente è il rapporto qualità prezzo che rende il Samsung Galaxy S25 FE uno smartphone davvero molto interessante. Le differenze rispetto agli S25 si evidenziano fondamentalmente in tre cose: 1) un processore leggermente inferiore; uno scomparto fotografico con una configurazione più bassa e 3) un display leggermente meno illuminato. Stiamo parlando però di differenze che nel quotidiano si vedono veramente poco.

Dunque troveremo un Exynos 2400 con 8 GB di RAM è una memoria interna da 256 GB. Display Dinamyc AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 1900 nits. Solo 190 grammi di peso con 7,4 mm di spessore e certificazione IP68 per l’acqua e la polvere. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e un sensore frontale da 12 MP. Nonché batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W.

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è davvero un’ottima offerta. Poche rinunce e portafoglio meno leggero. Dunque vai ora su eBay e fai tuo il Samsung Galaxy S25 FE a 499 euro, invece che 769,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi di spedizione.