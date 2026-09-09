iPhone Duo, è questo il nome del primo pieghevole Apple

Non si chiamerà Fold né Ultra, ma iPhone Duo. Il solito Mark Gurman di Bloomberg mette così fine a mesi e mesi di indiscrezioni, anticipando quello che (molto probabilmente) sarà il nome ufficiale del primo smartphone pieghevole di casa Apple. La presentazione andrà in scena questa sera, quando in Italia saranno le ore 19:00 e potrà essere seguita in diretta streaming.

Oggi arriva iPhone Duo, il primo pieghevole

Sono trapelate informazioni anche su quanto costerà: si partirà dal prezzo di 2.000 dollari per la versione base con 256 GB di memoria interna, salendo fino a circa 3.000 dollari nel caso delle configurazioni hardware più avanzate. Sapevamo già che non si sarebbe trattato di un prodotto economico, per conoscere tutti i dettagli dovremo attendere ancora poche ore.

In merito al design, iPhone Duo dovrebbe proporre lo stesso form factor wide già visto sul Samsung Galaxy Z Fold8 e molto apprezzato dagli utenti, ideale per la riproduzione dei contenuti multimediali. A livello di specifiche tecniche, è inoltre quasi certa la presenza del chip A20 Pro, del nuovo modem C2 realizzato internamente, di una doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel e di una da 12 megapixel per le videochiamate. Dovremmo vedere anche un supporto magnetico per un pennino. Due le colorazioni della scocca, bianco e nero, con la vendita che prenderà il via nel mese di ottobre.

Altri nuovi dispositivi in arrivo da Apple

Durante l’evento Surprise and shine (L’alba di nuove sorprese) arriveranno anche iPhone 18 Pro, nuovi Apple Watch e una versione aggiornata degli AirPods. Insomma, tutto in linea con le previsioni formulate nelle ultime settimane.

Dispositivi a parte, sarà anche il primo appuntamento di rilievo con protagonista John Ternus, il nuovo CEO della mela morsicata che ha appena ereditato il ruolo dal predecessore Tim Cook. Il passaggio di consegne tra i due è avvenuto formalmente all’inizio del mese.