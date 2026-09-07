Come vedere in streaming l'evento Apple con l'iPhone pieghevole

Ormai ci siamo quasi: l’evento Apple organizzato per il 9 settembre è sempre più vicino. Il titolo scelto dalla mela morsicata per l’appuntamento è Surprise and shine , tradotto in italiano come L’alba di nuove sorprese . Si tratterà di un keynote importante per almeno due motivi: il primo è ovviamente legato alla presentazione dei nuovi dispositivi (occhi puntati sul pieghevole iPhone Ultra o Fold), poi c’è l’esordio ufficiale di John Ternus nei panni di CEO, come successore di Tim Cook. Qui sotto il player per vederlo in diretta streaming.

Guarda in streaming l’evento Apple del 9 settembre

Come ormai accade da tempo, il gruppo di Cupertino ha deciso di trasmetterlo live, sia dalle pagine del suo sito ufficiale sia attraverso il canale YouTube. Avrà inizio alle ore 19 di mercoledì e potrà essere seguito da qualsiasi schermo.

Il pieghevole iPhone Ultra/Fold e non solo

Come già scritto, iPhone Ultra/Fold sarà senza ombra di dubbio il piatto forte dell’appuntamento, ma non il solo nuovo dispositivo annunciato. Arriveranno anche gli iPhone 18, potenziati da un upgrade hardware che prevede, tra le altre cose, l’integrazione del chip A20 Pro. Non dovrebbero esserci grandi ritocchi estetici per i telefoni.

Anche il catalogo degli Apple Watch potrebbe arricchirsi con l’arrivo della Series 12 e di Ultra 4. Non è infine da escludere la presentazione di altri dispositivi tra i quali gli auricolari wireless AirPods 5, l’ennesimo aggiornamento per la Apple TV e forse un HomePod mini riprogettato.

Inizia l’era di Apple sotto la guida John Ternus

Smartphone pieghevole e altre novità a parte, come anticipato l’attenzione sarà rivolta a John Ternus. Successore di Tim Cook alla guida della società, ha sulle sue spalle una responsabilità non da poco, quella di traghettare la mela morsicata in una nuova era, dove intelligenza artificiale, realtà aumentata e robotica potrebbero assumere un’importanza fondamentale per il marchio.