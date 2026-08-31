Apple: prime sfide per il nuovo CEO John Ternus

Domani inizierà ufficialmente una nuova era per Apple. John Ternus prenderà il posto di Tim Cook alla guida dell’azienda, come anticipato il 20 aprile. La prima apparizione pubblica come nuovo CEO avverrà durante l’evento del 9 settembre riservato ai nuovi iPhone 18 e al primo iPhone pieghevole. Ternus avrà il compito di mantenere Apple ai vertici del mercato e affrontare diverse sfide, tra cui il rinnovo del team dirigenziale.

Nuovi prodotti, AI e politica

John Ternus è un ingegnere meccanico ed è stato il responsabile della divisione hardware dal 2021. Ha quindi seguito direttamente lo sviluppo dei nuovi prodotti che verranno annunciati a partire dal 9 settembre, tra cui iPhone 18, iPhone pieghevole, Apple Watch Series 12 e Ultra 4, AirPods 5, Home Hub (smart display), AirPods con fotocamere e smart glass. Il nuovo CEO dovrà però migliorare l’immagine dell’azienda dopo gli errori commessi nel campo dell’intelligenza artificiale.

La versione potenziata dell’assistente, nota come Siri AI, sarà disponibile in beta con iOS 27 (non in Europa), per la quale Apple ha dovuto chiedere aiuto a Google. Oltre che nello smart display, Siri AI verrà integrata nelle nuove versioni di Apple TV e HomePod mini. In futuro servirà per rispondere alle richieste degli utenti che indosseranno gli smart glass.

Come sottolinea Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), Ternus ha meno esperienza in altri compiti da CEO, tra cui finanza, vendite, affari legali e relazioni con i governi, quindi dovrà fare affidamento su altri dirigenti. Tim Cook diventerà presidente esecutivo e continuerà a gestire i rapporti con i governi (quelli di Stati Uniti e Cina in particolare).

Un’altra sfida riguarda l’approvvigionamento dei componenti. A causa della scarsa disponibilità delle memorie, Apple ha recentemente aumentato i prezzi di Mac e iPad. Tim Cook ha gestito direttamente il problema per diversi mesi, mentre Ternus chiederà aiuto al Chief Operating Officer Sabih Khan.

Il nuovo CEO dovrà inoltre fermare l’esodo dei dipendenti verso i concorrenti e seguire lo scontro legale avviato contro OpenAI. Ci sono infine gli obblighi previsti dal Digital Markets Act in Europa. Apple ha recentemente annunciato nuove commissioni per gli sviluppatori, ma la Commissione europea deve ancora stabilire se rispettano la legge. Ternus dovrà trovare le soluzioni per compensare la diminuzione dei guadagni.