La NASA ha comunicato che il Nancy Grace Roman Space Telescope è pronto al lancio, dopo aver superato la revisione finale. Verrà portato in orbita da un razzo Falcon Heavy di SpaceX che partirà dal Launch Complex 39A (LC-39A) del Kennedy Space Center in Florida. Il lancio è previsto alle ore 7:26 locali (le 13:26 in Italia) del 30 agosto o, in caso di condizioni meteo sfavorevoli, alle ore 7:22 (le 13:22 in Italia) del 31 agosto, ovvero circa 8 mesi in anticipo rispetto alla data originariamente prevista (maggio 2027).

Materia oscura, energia oscura e esopianeti

Il nome del telescopio è stato scelto in onore di Nancy Grace Roman, astronoma della NASA morta nel 2018 e nota per essere la “madre” del telescopio Hubble. Il nome precedente era Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST). La missione principale del Nancy Grace Roman Space Telescope è aiutare gli astronomi nello studio della materia oscura, energia oscura e dei pianeti all’esterno del sistema solare (esopianeti).

Per le osservazioni scientifiche verranno utilizzati due strumenti: Wide Field Instrument e Coronagraph Instrument. Il primo integra una fotocamera ad infrarossi da 300 megapixel che la stessa risoluzione angolare di Hubble, ma un campo visivo 100 volte più ampio. Può catturare porzioni di cielo circa 1,5 volte più grandi della dimensione apparente della Luna piena.

Il secondo è invece un coronografo ad alto contrasto che, tramite specchi, maschere e sensori, può bloccare il bagliore delle stelle e consentire agli scienziati di osservare la debole luce riflessa dai pianeti in orbita attorno alle stelle. Lo specchio principale ha un diametro di 2,4 metri, come quello di Hubble. Il peso è circa 8.000 Kg.

Il telescopio raggiungerà il secondo punto Sole-Terra di Lagrange (L2), la stessa posizione del James Webb Space Telescope, ovvero a circa 1,5 milioni di Km dalla Terra. La durata prevista della missione è cinque anni con un’eventuale estensione per altri cinque anni. Il vincolo è rappresentato dalla quantità di propellente. Il serbatoio del telescopio potrebbe teoricamente essere ricaricato, ma è impossibile a quella distanza (forse in futuro).

Il lancio può essere seguito in diretta sul canale YouTube della NASA o sul profilo di SpaceX su X.

