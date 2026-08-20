 SpaceX completa il recupero dello stadio superiore di Starship (update)
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SpaceX completa il recupero dello stadio superiore di Starship (update)

SpaceX ha recuperato lo stadio superiore di Starship usato durante il 13esimo volo di fine luglio (ora si trova nel porto dell'Isola di Natale).
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SpaceX ha recuperato lo stadio superiore di Starship usato durante il 13esimo volo di fine luglio (ora si trova nel porto dell'Isola di Natale).
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Dopo circa 24 giorni di viaggio, SpaceX ha completato il recupero dello stadio superiore del razzo Starship utilizzato per il 13esimo volo. A differenza dei precedenti test non è esploso, quindi può fornire importanti dati agli ingegneri. Durante il prossimo test potrebbe essere tentata la cattura al volo con la “braccia” della torre di lancio.

Analisi e possibile trasporto a Starbase

Il 13esimo volo è avvenuto a fine luglio. Sono stati raggiunti quasi tutti gli obiettivi prefissati, tra cui il rilascio di 20 satelliti Starlink V3 e la riaccensione di un motore nello spazio. Purtroppo il primo stadio (Super Heavy Booster 20) è esploso a contatto con l’Oceano Atlantico, in quanto la mancata accensione dei motori per rallentare la discesa ha causato un impatto a velocità elevata.

L’ammaraggio del secondo stadio (Ship 40) nell’Oceano Indiano a nordovest dell’Australia è invece avvenuto dolcemente. Come hanno testimoniato le riprese video effettuate da un drone, la struttura è intatta. Dopo una prima ispezione visiva, SpaceX ha confermato che il nuovo scudo termico è piuttosto efficace.

L’operazione di recupero sono state ostacolate dalle condizioni dell’oceano, ma dopo 24 giorni di viaggio è stata completata con successo. Una nave ha trainato Ship 40 (circa 52 metri di lunghezza e 9 metri di diametro) fino al porto dell’Isola di Natale (Australia).

Gli ingegneri di SpaceX raggiungeranno l’isola per eseguire ulteriori analisi sul veicolo prima di tentare il trasporto a Starbase. Quest’ultima sembra un’altra impresa impossibile, visto che Ship 40 è troppo grande per essere caricato su un aereo. L’unico mezzo utilizzabile è una nave.

Come detto, durante il 14esimo volo dovrebbe essere effettuata la cattura dello stadio superiore. L’obiettivo di SpaceX è ottenere la completa riutilizzabilità di Starship. Ciò consentirà di aumentare la frequenza dei lanci (almeno uno al giorno nel corso del 2027).

Aggiornamento: Elon Musk ha comunicato che non verrà tentata la cattura dello stadio superiore durante il 14esimo volo.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 20 ago 2026

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Luca Colantuoni
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20 ago 2026
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