Starship Flight 14: volo orbitale e recupero secondo stadio

Durante la prima earnings call dopo la quotazione in Borsa, Elon Musk ha fornito interessanti dettagli sul 14esimo test per Starship. Il razzo effettuerà un volo orbitale e verrà tentata la cattura del secondo stadio con le “braccia” della torre di lancio (Mechazilla). È previsto inoltre il rilascio di 20 satelliti V3 della costellazione Starlink.

Obiettivi del 14esimo volo

I risultati del 13esimo test sono stati piuttosto positivi. L’unico problema di rilievo ha riguardato lo stadio inferiore (Super Heavy Booster 20). A causa della mancata accensione di alcuni motori ha toccato la superficie dell’Oceano Atlantico con eccessiva velocità ed è esploso. Durante il 14esimo volo verranno testati i correttivi, quindi Super Heavy Booster 21 cadrà ancora nel Golfo del Messico.

Lo stadio superiore (Ship 41) seguirà per la prima volta una traiettoria orbitale (invece che suborbitale). Come è noto, Ship 40 non è esploso, ma è rimasto a galleggiare nell’Oceano Indiano e verrà trasportato fino ad un porto australiano. Le riprese video effettuate con un drone hanno mostrato anche uno scudo termico in buone condizioni.

Elon Musk ha dichiarato:

Questo volo è andato incredibilmente bene. Lo scudo termico sembra essere molto robusto. Ship ancora a galla nell’oceano e prevediamo di recuperarla e riportarla indietro per le analisi. Direi che le cose sembrano molto positive, ed è per questo che, ammesso di ricevere l’approvazione delle autorità competenti, tenteremo di recuperare Ship con la torre di lancio durante il prossimo volo.

SpaceX tenterà quindi di catturare lo stadio superiore, operazione effettuata finora solo con il primo stadio (tre volte). Durante il volo orbitale, Ship 41 rilascerà 20 satelliti V3. Stavolta faranno parte della costellazione Starlink, considerata l’altitudine maggiore (quelli rilasciati durante il 13esimo test sono bruciati nell’atmosfera terrestre dopo circa 20 minuti).

Il 14esimo test dovrebbe essere effettuato entro fine agosto. Musk ha comunicato che la cadenza dei lanci verrà incrementata. Nel corso del 2027 è previsto almeno un lancio al giorno (verranno usate due torri di lancio per la cattura di entrambi gli stadi di Starship).

In base ai risultati finanziari del secondo trimestre fiscale (PDF), SpaceX ha registrato entrate per circa 7,8 miliardi di dollari, ovvero il 92% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Grazie a Starlink (entrate per circa 4,3 miliardi di dollari), le perdite sono diminuite da 970 a 143 milioni di dollari.