 Caldo, quando finisce? L'app e i bollettini ufficiali per monitorare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Caldo, quando finisce? L'app e i bollettini ufficiali per monitorare

Temperature elevate e bollini rossi in molte città: l'app Caldo e Salute e i bollettini online per sapere quando finirà la quarta ondata.
Caldo, quando finisce? L'app e i bollettini ufficiali per monitorare
Business Ricerca Scientifica
Temperature elevate e bollini rossi in molte città: l'app Caldo e Salute e i bollettini online per sapere quando finirà la quarta ondata.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Siamo all’apice della quarta ondata di calore. Non è un caso che una delle ricerche più frequenti su Google. in queste ore, sia proprio caldo quando finisce. La cattiva notizia è che andrà avanti così ancora per almeno un paio di giorni abbondanti, quella buona invece è che nel fine settimana avremo un clima più fresco, stando alle previsioni meteo. I modelli indicano l’arrivo di perturbazioni, anche forti, tra venerdì 7 e sabato 8 agosto, soprattutto sulle regioni settentrionali.

La quarta ondata di calore: app e bollettini online

Abbiamo appena catturato l’immagine qui sotto dall’app Caldo e Salute (c’è solo per Android, su Google Play) che riprende i bollettini del Ministero della Salute. Basta uno sguardo per capire che la situazione è insostenibile in tutto il Paese, da nord a sud.

La mappa dell'Italia con i bollettini sull'ondata di calore, dall'app Caldo e Salute

I bollettini delle singole città mostrano quasi tutti un livello 3 di rischio, quello che indica un pericolo per tutta la popolazione, anche per le persone sane. Le stesse informazioni sono raggiungibili dal sito istituzionale.

I bollettini sull'ondata di calore, dall'app Caldo e Salute

Di seguito i 10 consigli utili del Ministero per affrontare in modo intelligente la situazione e difendersi dal caldo. Molti di questi sono semplicemente delle buone abitudini o degli accorgimenti che non costa nulla adottare.

  1. Non uscire nelle ore più calde;
  2. migliorare l’ambiente domestico e di lavoro schermando le finestre esposte a sud e sud-ovest, se disponibile accendere l’aria condizionata (senza esagerare, non scendere oltre i 25-27 °C);
  3. bere molti liquidi, moderare l’assunzione di caffeina ed evitare gli alcolici;
  4. seguire un’alimentazione corretta con diverse porzioni di frutta e verdura ogni giorno;
  5. fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti;
  6. vestire comodi e leggeri con indumenti di cotone, lino o fibre naturali, evitare quelle sintetiche;
  7. ventilare l’abitacolo prima di salire in auto;
  8. evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde;
  9. offrire assistenza alle persone a maggiore rischio come gli anziani;
  10. dare molta acqua fresca agli animali domestici.

Fonte: 3BMETEO

Pubblicato il 4 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Missione Swift: problemi per la navicella LINK

Missione Swift: problemi per la navicella LINK
La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale

La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale
Molinette (Torino): primo autotrapianto della retina: recupera la vista

Molinette (Torino): primo autotrapianto della retina: recupera la vista
Starship: 13esimo test completato, ma il booster è esploso (update)

Starship: 13esimo test completato, ma il booster è esploso (update)
Missione Swift: problemi per la navicella LINK

Missione Swift: problemi per la navicella LINK
La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale

La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale
Molinette (Torino): primo autotrapianto della retina: recupera la vista

Molinette (Torino): primo autotrapianto della retina: recupera la vista
Starship: 13esimo test completato, ma il booster è esploso (update)

Starship: 13esimo test completato, ma il booster è esploso (update)
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 ago 2026
Link copiato negli appunti