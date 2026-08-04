Caldo, quando finisce? L'app e i bollettini ufficiali per monitorare

Siamo all’apice della quarta ondata di calore. Non è un caso che una delle ricerche più frequenti su Google. in queste ore, sia proprio
caldo quando finisce. La cattiva notizia è che andrà avanti così ancora per almeno un paio di giorni abbondanti, quella buona invece è che nel fine settimana avremo un clima più fresco, stando alle previsioni meteo. I modelli indicano l’arrivo di perturbazioni, anche forti, tra venerdì 7 e sabato 8 agosto, soprattutto sulle regioni settentrionali.
La quarta ondata di calore: app e bollettini online
Abbiamo appena catturato l’immagine qui sotto dall’app Caldo e Salute (c’è solo per Android, su Google Play) che riprende i bollettini del Ministero della Salute. Basta uno sguardo per capire che la situazione è insostenibile in tutto il Paese, da nord a sud.
I bollettini delle singole città mostrano quasi tutti un livello 3 di rischio, quello che indica un pericolo per tutta la popolazione, anche per le persone sane. Le stesse informazioni sono raggiungibili dal sito istituzionale.
Di seguito i 10 consigli utili del Ministero per affrontare in modo intelligente la situazione e difendersi dal caldo. Molti di questi sono semplicemente delle buone abitudini o degli accorgimenti che non costa nulla adottare.
- Non uscire nelle ore più calde;
- migliorare l’ambiente domestico e di lavoro schermando le finestre esposte a sud e sud-ovest, se disponibile accendere l’aria condizionata (senza esagerare, non scendere oltre i 25-27 °C);
- bere molti liquidi, moderare l’assunzione di caffeina ed evitare gli alcolici;
- seguire un’alimentazione corretta con diverse porzioni di frutta e verdura ogni giorno;
- fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti;
- vestire comodi e leggeri con indumenti di cotone, lino o fibre naturali, evitare quelle sintetiche;
- ventilare l’abitacolo prima di salire in auto;
- evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde;
- offrire assistenza alle persone a maggiore rischio come gli anziani;
- dare molta acqua fresca agli animali domestici.