Missione Swift: problemi per la navicella LINK

La NASA ha fornito un aggiornamento poco rassicurante sulla missione Swift. La navicella LINK che dovrebbe sollevare l’orbita del Neil Gehrels Swift Observatory ha iniziato a ruotare a causa di un problema al controllo dell’assetto. Katalyst Space, azienda che ha sviluppato il veicolo robotico, ritiene che il problema problema possa essere risolto.

Addio alla missione di salvataggio?

Dopo il lancio avvenuto all’inizio del mese, NASA e Katalyst Space avevano confermato il funzionamento dei vari sistemi (comunicazione, alimentazione, avionica e propulsione). A metà luglio è stato rilevato un problema al controllo di assetto, ma è stato risolto in breve tempo.

Il problema si è ripresentato tre giorni fa. LINK ha iniziato a ruotare a causa del malfunzionamento del sistema di alimentazione elettrica di due delle tre ruote di reazione che controllano l’assetto. Katalyst Space ha elencato le azioni che verranno effettuate per ridurre la rotazione. Una di esse è stata eseguita ieri sera.

Con una serie di accensioni del propulsore ad effetto Hall (montato su un giunto cardanico) è stata ridotta la velocità di rotazione da circa 9 gradi al secondo a circa 4 gradi al secondo. L’azienda ritiene che la velocità verrà ulteriormente ridotta con le prossime accensioni.

Successivamente verrà inviato un aggiornamento software per il sistema di controllo dell’assetto che prevede la rimappatura degli attuatori e la ricalibrazione degli algoritmi di controllo. Prima dell’invio verrà eseguita la validazione tramite simulazione. Katalyst rimane ottimista sull’esito della missione. Il rendezvous con Swift è stato però posticipato a fine agosto.