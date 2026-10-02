SpaceX abbandona la ISS e punta alla Luna

Da circa 26 anni, la Stazione Spaziale internazionale (ISS) è occupata a turno dagli astronauti. Dopo il ritiro degli Space Shuttle, la NASA si affida esclusivamente a SpaceX e alle sue navicelle Crew Dragon. L’azienda di Elon Musk ha però deciso di abbandonare le missioni verso la ISS per puntare esclusivamente alla Luna con il razzo Starship. L’agenzia spaziale statunitense deve ora sperare in Boeing.

Chi porterà gli astronauti sulla Luna?

La NASA ha recentemente assegnato tre nuove missioni con equipaggio (Crew-15/16/17) a SpaceX che dovrebbero garantire il trasporto degli astronauti sulla ISS fino al 2030 (ieri è partita la missione Crew-13). L’azienda di Elon Musk ha comunicato che ritirerà la navicella e il razzo Falcon 9 perché intende utilizzare unicamente Starship.

Teoricamente, il mega razzo potrebbe portare sulla ISS un numero maggiore di astronauti alla volta. SpaceX vuole però usare Starship solo per lanciare i satelliti Starlink e portare gli astronauti sulla Luna con una versione modificata nota come Human Landing System (parte del programma Artemis).

La soluzione alternativa dovrebbe essere Starliner, la navicella di Boeing. Tuttavia, a distanza di oltre 12 anni dalla firma del contratto, non è stata ancora utilizzata per una missione ufficiale. Quella di test con due astronauti poteva finire male a causa di problemi al sistema di propulsione. Nonostante ciò, l’azienda della Virginia ha ottenuto dalla NASA altre due missioni con equipaggio.

Dopo la dismissione della ISS serviranno comunque navicelle per portare gli astronauti sulle future stazioni spaziali commerciali. Bue Origin ha avviato lo sviluppo di uno Space Vehicle che verrà lanciato con il razzo New Glenn, ma non sarà pronto prima del 2031. Fino ad allora, la NASA dovrà fare affidamento solo su Boeing.