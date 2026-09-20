 Addio Crew Dragon, Boeing Starliner in soccorso della NASA?
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Addio Crew Dragon, Boeing Starliner in soccorso della NASA?

La NASA dovrebbe assegnare a Boeing altre due missioni con equipaggio, nonostante i problemi della navicella Starliner (ancora da risolvere).
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La NASA dovrebbe assegnare a Boeing altre due missioni con equipaggio, nonostante i problemi della navicella Starliner (ancora da risolvere).
Ars Technica
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Secondo le fonti di Eric Berger (giornalista di Ars Technica), la NASA dovrebbe assegnare a Boeing altre due missioni con equipaggio. La navicella Starliner deve ancora ricevere la necessaria certificazione, dopo il fallimento della missione CFT di giugno 2024. Tale scelta è tuttavia obbligata perché SpaceX non fornirà più le sue Crew Dragon per portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Un missione cargo e sette missioni con equipaggio?

SpaceX aveva comunicato circa quattro anni fa che non ci saranno nuove navicelle Crew Dragon (in totale sono cinque). La più recente, nota come Grace, è stata usata per la missione privata Ax-4 e verrà usata per la missione Crew-13 della NASA (ottobre 2026). Gwynne Shotwell (Presidente e Chief Operating Officer) ha confermato che la Crew Dragon verrà ritirata entro il 2030.

L’azienda di Elon Musk punterà esclusivamente su Starship per portare in orbita i satelliti Starlink e gli astronauti sulla Luna. La NASA dovrà quindi chiedere “aiuto” a Boeing che, in base al contratto da 5,1 milioni di dollari del 2014, doveva fornire la sua Starliner come alternativa alla Crew Dragon.

Come è noto, la navicella ha avuto numerosi problemi, l’ultimo dei quali poteva costare la vita a due astronauti (Butch Wilmore e Suni Williams). Nonostante sia stato rilevato durante la missione senza equipaggio di maggio 2022 (OFT-2), Boeing non ha risolto il malfunzionamento dei propulsori RCS (Reaction Control System). L’amministratore della NASA (Jared Isaacman) ha evidenziato le gravi negligenze dei dirigenti di Boeing.

A novembre 2025 è stato modificato il contratto originale. Invece delle sei missioni con equipaggio ci sarà una prima missione cargo Starliner-1 (era prevista ad aprile, ma è stata posticipata alla fine del 2026) e successivamente cinque missioni con equipaggio.

Secondo le fonti di Eric Berger, la NASA assegnerà altre due missioni con equipaggio a Boeing, coprirà una parte dei costi per risolvere i problemi dei propulsori e fornirà supporto per certificare il lancio di Starliner con un nuovo razzo. Il razzo Atlas V di ULA, che verrà usato per le sei missioni previste, non viene più prodotto. Potrebbero essere scelti i razzi Vulcan di ULA o New Glenn di Blue Origin. Nel frattempo, SpaceX ha ottenuto un’estensione del contratto per altre tre missioni con equipaggio (Crew-15, Crew-16 e Crew-17).

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 20 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
20 set 2026
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