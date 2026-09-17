Nancy Grace Roman Space Telescope funzionerà per 22 anni

La NASA ha comunicato che il Nancy Grace Roman Space Telescope dovrebbe funzionare almeno per 22 anni, quindi la missione durerà oltre il doppio del previsto. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla precisione del lancio di SpaceX e delle successive manovre effettuate dal team di ingegneri del Goddard Space Flight Center. Due giorni fa è stato attivato anche il secondo strumento del telescopio.

Traiettoria ottimale, propellente risparmiato

Il lancio è avvenuto con successo alle ore 7:26 (le 13:26 in Italia) del 30 agosto dal Launch Complex 39A (LC-39A) del Kennedy Space Center in Florida. È stato portato in orbita da un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Il Nancy Grace Roman Space Telescope è ora in viaggio verso la destinazione finale, ovvero il secondo punto di Lagrange (L2) a circa 1,5 milioni di Km dalla Terra.

Roman ha quattro serbatoi di propellente che garantiscono una durata minima della missione di 5 anni con un’eventuale estensione per altri 5 anni. Questa era una stima piuttosto conservativa. La quantità di propellente caricata nei serbatoi era stata calcolata considerando un peso massimo di 9.800 Kg. Il telescopio pesa invece 8.056 Kg, quindi è stato aggiunto altro propellente prima del lancio, ottenendo un incremento di 4 anni per la durata della missione.

Poco dopo il lancio è stata eseguita una manovra per correggere la traiettoria. Grazie alla precisione del lancio (99%) da parte di SpaceX sono stati utilizzati solo 18 Kg di propellente, invece dei 200 Kg previsti. La durata della missione è quindi aumentata di altri 4 anni.

Grazie al successo della prima correzione, la seconda correzione consumerà meno propellente (sarà più breve). La missione guadagnerà così un’estensione di altri 4 anni. In definitiva, il telescopio potrà funzionare per almeno 22 anni. Teoricamente sarebbe possibile un rifornimento nello spazio, ma al momento non esistono veicoli spaziali adatti. Forse saranno disponibili prima nel 2048.