Spectrum è il primo razzo commerciale europeo in orbita

Isar Aerospace, azienda tedesca fondata da tre studenti universitari nel 2018, ha lanciato con successo Spectrum dallo spazioporto Andøya Space in Norvegia. È il primo razzo commerciale europeo a raggiungere l’orbita terrestre bassa. L’Europa potrebbe quindi usarlo per ridurre la dipendenza da SpaceX.

Storico risultato al secondo tentativo

Il primo lancio era stato effettuato a fine marzo 2025, ma il razzo è esploso cadendo in mare. Il secondo lancio, effettuato alle ore 22:12 del 5 settembre, è stato un successo completo. Il piccolo razzo Spectrum (alto 28 metri, oltre quattro volte più piccolo di Starship) ha raggiunto l’orbita prefissata e rilasciato il carico (sei CubeSat) dopo circa sette minuti.

Daniel Metzler, CEO e o-fondatore di Isar Aerospace, ha dichiarato:

Oggi, Isar Aerospace ha aperto le porte dello spazio dall’Europa continentale. Il lancio continua a rappresentare il principale collo di bottiglia per l’industria spaziale globale e, a partire da oggi, esiste una vera alternativa per i clienti commerciali e istituzionali. In pochi anni abbiamo raggiunto ciò che all’industria spaziale europea aveva richiesto decenni. L’Europa ora ha accesso sovrano allo spazio. Abbiamo inaugurato un nuovo capitolo per i voli spaziali europei. Sono incredibilmente orgoglioso del nostro team, che ha reso possibile questo successo europeo. Ora ci concentreremo sull’accelerazione della produzione di vettori di lancio, sulla consegna degli ordini in portafoglio e a soddisfare la crescente domanda globale.

Attualmente, l’industria spaziale europea utilizza i razzi Ariane 6 di Arianespace e Vega-C di Avio, due aziende finanziate dai governi. L’Agenzia Spaziale Europea sfrutta anche i razzi di SpaceX. La disponibilità di un razzo commerciale permetterà di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti (per carichi di piccole dimensioni).

Spectrum è un razzo a due stadi che può portare in orbita terrestre bassa un carico fino a 1.000 Kg. Il primo stadio ha nove motori Aquila alimentati con propano e ossigeno liquidi, mentre il secondo stadio ha un solo motore. Oltre che dalla Norvegia, Isar Aerospace può effettuare lanci dalla Guyana francese. Ha inoltre avviato la costruzione di un sito di lancio in Nuova Scozia (Canada). Attualmente sono in produzione cinque razzi. La nuova fabbrica vicino a Monaco di Baviera consentirà di produrre 40 razzi all’anno.