Ecco il cratere formato dall'impatto del Falcon 9 sulla Luna

Come anticipato all’inizio del mese, la NASA ha pubblicato alcune immagini del cratere formato sulla Luna in seguito all’impatto dello stadio superiore del razzo Falcon 9. Sono state scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tra l’11 e il 12 agosto. Altre immagini erano state catturate dal Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri).

18 metri di larghezza, 3 metri di profondità

Il Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato il 15 gennaio 2026 e ha portato in orbita i lander Blue Ghost di Firefly Aerospace e Haruto-R/Resilience di ispace. Il propellente dello stadio superiore è stato consumato per raggiungere l’altitudine di rilascio, quindi non era più possibile un rientro controllato. A causa delle forze gravitazionali e dell’intensa attività solare è finito sulla Luna.

Le immagini sono state scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) circa una settimana dopo l’impatto avvenuto il 5 agosto. Gli ingegneri della NASA hanno inclinato l’orbiter in modo che le sue videocamere puntassero verso il cratere ogni volta che passava a circa 96 chilometri sopra la Luna, viaggiando a 1,6 Km/s (5.670 Km/h). LRO orbita attorno alla Luna da polo a polo ogni due ore, mentre la Luna ruota lentamente al di sotto di esso. Per fotografare un punto specifico è necessario attendere che il punto di impatto diventi visibile, cosa che in questo caso ha richiesto sei giorni.

Le immagini sono state scattate a diversi angoli di visuale, quindi gli scienziati hanno potuto osservare il cratere in diverse condizioni di illuminazione. Usando le immagini in cui il bordo del cratere era ben visibile hanno misurato le sue dimensioni: circa 18 metri di larghezza e circa 3 metri di profondità.

Si possono vedere raggi chiari e scuri che si estendono dal cratere. Le striature più scure sono composte da polvere e rocce superficiali alterate nel corso del tempo dal vento solare, dai raggi cosmici galattici e dall’impatto di micro meteoriti. Questo materiale è stato espulso fino a circa 45 centimetri di profondità sulla superficie lunare. Le striature più chiare vicino al bordo del cratere sono composte da materiale estratto da profondità maggiori.

Il Jet Propulsion Laboratory della NASA ha comunicato la traiettoria dello stadio superiore del Falcon 9 alla Corea del Sud. Il team del Korea Pathfinder Lunar Orbiter ha quindi scattato le prime immagini e inviato le coordinate al team LRO.