Elon Musk pubblica il video dello schianto sulla Luna, ma è falso

Il filmato qui sotto è stato condiviso da Elon Musk su X, non accompagnato da alcuna descrizione. Ha accumulato oltre tre milioni di visualizzazioni in poche ore. Mostra uno schianto sulla Luna. Il riferimento è allo stadio superiore del razzo Falcon 9 di SpaceX (società controllata da lui stesso) che proprio ieri ha colpito il nostro satellite, a una velocità stimata in circa 8.700 km/h.

Il video dello schianto sulla Luna è un fake

Tutto spettacolare, se non fosse falso. Si tratta infatti di un video generato con l’AI per dimostrare come potrebbe essere avvenuto l’impatto, che però non è stato ripreso da alcuna telecamera e non s è potuto osservare dal nostro pianeta. A confermarlo è lo stesso proprietario del social, quasi un’ora dopo il post originale.

Sia la NASA sia la stessa SpaceX hanno seguito l’evento. L’agenzia spaziale americana ha confermato che non comporta alcun pericolo per la Terra. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare immagini autentiche a documentarne l’effetto, catturate da due sonde in orbita. La previsione è quella di assistere alla creazione di un nuovo cratere da 18 metri di larghezza e 3,6 metri di profondità.

Per fare un paragone, un meteoroide con la stessa energia dello stadio superiore colpisce la Luna circa ogni sei giorni, quindi la superficie lunare assorbe costantemente impatti con la stessa forza.

124 anni dopo Le Voyage dans la Lune

Per chi non la conosce, l’immagine di apertura è un fotogramma iconico tratto da Le Voyage dans la Lune (Viaggio nella Luna), il film muto del 1902 a opera di Georges Méliès. È considerato la prima opera di fantascienza mai girata. Dura molto meno di un lungometraggio moderno: intorno ai 15 minuti, a seconda della versione. Fu girato negli studi della Star Film di Montreuil, vicino a Parigi, con un costo per la produzione di circa 10.000 franchi, spesi perlopiù per i costumi.