Evento Apple del 9 settembre: ecco i prodotti in arrivo

Quello del prossimo 9 settembre sarà un evento storico per Apple. L’azienda di Cupertino annuncerà l’ingresso nel mercato dominato da Samsung con il suo primo smartphone pieghevole. Sul palco dello Steve Jobs Theater avverrà il debutto ufficiale di John Ternus che ha sostituito Tim Cook come CEO. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha svelato tutti i prodotti in arrivo entro il 2026 e negli anni successivi.

iPhone, Apple Watch e altri dispositivi nel 2026

Il dispositivo più atteso dell’evento è ovviamente lo smartphone pieghevole. Apple svelerà innanzitutto il nome ufficiale. Da mesi circolano indiscrezioni su iPhone Fold o iPhone Ultra. Dovrebbe avere schermi da 7,7-7,8 e 5,3-5,5 pollici, processore Apple A20 Pro, due fotocamere posteriori, modem C2, Touch ID e un prezzo superiore a 2.000 dollari.

Verranno anche annunciati gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Non sono previste novità estetiche, ma solo hardware, tra cui processore A20 Pro, modem C2 e una fotocamera posteriore con apertura meccanica sul modello Max. Altri prodotti attesi sono Apple Watch Series 12 e Ultra 4 (per la serie 12 sarà disponibile anche la cassa in ceramica).

L’azienda californiana potrebbe svelare anche gli auricolari AirPods 5, un set-top box Apple TV aggiornato e un nuovo HomePod mini. Il design rimarrà invariato rispetto all’attuale generazione, ma verranno usati nuovi componenti hardware.

Secondo Mark Gurman, entro il 2026 arriveranno altri sei prodotti: iPad mini con schermo OLED, iMac con chip M6, MacBook Pro base da 14 pollici con chip M6, MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M5 Max/Pro, Home Hub (smart display da 7 pollici con Siri AI).

L’elenco dei nuovi prodotti previsti nel corso del 2027 è ancora più lungo: MacBook Air con chip M6, MacBook Neo con chip A19 Pro, iPad base con chip più veloce, iPad Air con schermo OLED, iPad Pro con chip più veloce, iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, MacBook Pro da 14 pollici con chip M7, AirPods con fotocamere, smart glass con fotocamera, iPhone “all-glass” del 20esimo anniversario, secondo iPhone pieghevole, Apple Watch con nuovo design e MacBook Pro con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M7 Pro/Max.

Esiste infine una roadmap a partire dal 2028, ma potrebbe essere modificata. Apple dovrebbe annunciare numerosi prodotti: Home Hub da tavolo con braccio robotico, Mac Studio con chip M7 Max/Ultra, nuovo Vision Pro più leggero, ciondolo con fotocamera, terzo iPhone pieghevole con schermi più grandi, iPad pieghevole, MacBook Air con schermo OLED, iMac con schermo OLED e occhiali per la realtà aumentata.