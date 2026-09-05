Domotica a meno di 10€ con la lampadina smart colorata by Tapo

Rendi la tua casa intelligente senza fare spese folli grazie a un’ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta potrai acquistare la lampadina smart colorata Tapo L535E a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro.

Già il costo di partenza indicato da Amazon non era alto ma con lo sconto del 33% potrai averla a un prezzo imbattibile. Con questa lampadina intelligente puoi colorare ogni stanza in modo diverso, accendere le luci senza mani e avvalerti di tante altre funzionalità interessanti. Non tardare perché l’offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Lampadina smart colorata Tapo L535E a un prezzo mini

Oltre al prezzo, chiaramente vantaggioso, la lampadina smart colorata Tapo L535E ti permetterà di avere il pieno controllo della luce in modo molto più agevole. Potrai infatti gestire l’accensione e lo spegnimento direttamente con i comandi vocali di Alexa, Siri e Google Assistant. Oppure potrai accedere al controllo remoto con il tuo smartphone, grazie all’app scaricabile gratuitamente.

Tra le tante funzioni interessanti troviamo la modalità assenza che fa accendere e spegnere la lampadina in modo casuale per simulare la tua presenza in casa. Ottimo quando sei via per diverso tempo. Offre poi una luminosità di 1055 lumen, equivalente a 75 W, garantendo però anche un notevole risparmio energetico. Potrai scegliere tra milioni di colori diversi con intensità e temperatura modificabile. Non è richiesto nessun hub e potrai connetterla quindi direttamente alla rete WiFi di casa senza aggiungere altro. La configurazione è semplicissima e fai da te.

Approfitta di questa grandissima occasione prima che scada. Vai ora su Amazon e aggiungi al tuo carrello la lampadina smart colorata Tapo L535E a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.