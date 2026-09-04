IFA 2026: Lenovo Yoga Pro 9n con chip NVIDIA RTX Spark

Dopo ASUS anche Lenovo ha svelato all’IFA 2026 di Berlino i primi notebook con chip NVIDIA RTX Spark N1X. Si tratta dei nuovi Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1 con schermi da 15 e 16 pollici. Sono chiaramente indicati per la creazione di contenuti e lo sviluppo AI. Arriveranno sul mercato entro il mese di ottobre.

Lenovo Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1: specifiche complete

Il Lenovo Yoga Pro 9n è un notebook che consente di eseguire diverse attività impegnative, tra cui sviluppo di applicazioni, editing video, rendering 3D, giochi e ovviamente esecuzione locale di modelli e agenti AI. Ciò è possibile grazie al superchip NVIDIA RTX Spark N1X con CPU fino a 20 core, GPU fino a 6.144 CUDA core e RAM LPDDR5X fino a 128 GB.

Queste sono le altre specifiche: telaio in alluminio, schermo OLED (touch e non) da 15,3 pollici (risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate variabile fino a 165 Hz), SSD PCIe 4.0/5.0 fino a 2 TB, webcam da 9,2 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, uscita HDMI 2.1, slot SD, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C (USB4), jack audio, quattro altoparlanti e batteria da 92,5 Wh.

Il Lenovo Yoga 9n 2-in-1 è invece un convertibile che può essere usato come tablet ruotando lo schermo fino a 360 gradi. Processore, porte (USB e HDMI), webcam e connettività sono in comune con lo Yoga Pro 9n.

Queste sono le altre specifiche: telaio in alluminio, schermo OLED touch da 16 pollici (risoluzione di 2880×1800 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz), fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, sei altoparlanti, tastiera retroilluminata e batteria da 99,99 Wh. I prezzi dei notebook non sono stati comunicati.