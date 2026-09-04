IFA 2026: ASUS ProArt P16 e P14 con NVIDIA RTX Spark

Tra i notebook con NVIDIA RTX Spark N1X che arriveranno sul mercato nel mese di ottobre ci sono i nuovi ASUS ProArt P16 e P14. Appartengono alla serie destinata principalmente ai creatori di contenuti, ma la presenza del superchip estende l’uso agli sviluppatori di applicazioni AI. Il prezzo non è stato comunicato, ma si prevede piuttosto alto.

ASUS ProArt P16 e P14: specifiche complete

I ProArt P16 (H7607) e P14 (H7407) condividono molte specifiche. La principale differenza è rappresentata dallo schermo Lumina Pro OLED touch: 16 pollici con risoluzione di 3840×2400 o 2880×1800 pixel per P16 e 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel per P14. Entrambi hanno un refresh rate di 120 Hz e una luminosità massima di 1.600 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore NVIDIA RTX Spark N1X (CPU a 20 core, GPU con 6.144 CUDA core e 24/32/48/64/128 GB di memoria LPDDR5X), SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB (2 TB per P16), webcam full HD, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, touchpad aptico, card reader SD, uscita HDMI 2.1, jack audio, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, tre porte USB 4.0 Gen 3 Type-C e batteria da 90 Wh (99,9 Wh per P16).

Il sistema operativo è Windows 11 Home o Pro (quasi certamente 26H1). Gli utenti troveranno diverse offerte: un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal e due mesi di abbonamento a XBOX Games Pass Premium o tre mesi di abbonamento a XBOX Games Pass per PC. Per testare le prestazioni AI dei notebook ci sono anche tre mesi di abbonamento a Google AI Ultra.

Gli sviluppatori AI potranno acquistare anche il ProArt GR1X Mini PC. Il desktop compatto (150x150x51 millimetri) integra lo stesso chip dei notebook e condivide quasi tutte le specifiche (ovviamente deve essere collegato ad un monitor). È presente anche una porta RJ45 per la 10 Gigabit Ethernet.