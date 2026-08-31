 Lenovo Legion 5: niente compromessi, solo il meglio per il gaming
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Lenovo Legion 5: niente compromessi, solo il meglio per il gaming

Lenovo Legion 5 ha il potente processore AMD Ryzen 7 250 con 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB.
Lenovo Legion 5: niente compromessi, solo il meglio per il gaming
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Lenovo Legion 5 ha il potente processore AMD Ryzen 7 250 con 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB.
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Lenovo Legion 5: spingi i tuoi giochi al massimo

Lenovo Legion 5 è un computer portatile da gaming eccezionale che ti permetterà di giocare a qualsiasi titolo, anche alle ultime uscite, impostando tutti i parametri, o quasi, al massimo. È dotato infatti del potente processore AMD Ryzen 7 250 sostenuto da ben 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. C’è poi un SSD da 1 TB che ti permetterà di archiviare tutto ciò che desideri senza problemi, garantendo anche un accensione rapida.

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Il fiore all’occhiello è chiaramente la scheda grafica dedicata, una NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB, che garantirà prestazioni eccezionali senza farti perdere un frame. C’è poi un ottimo display WQXGA OLED da 15,3 pollici con luminosità da 1000 nit e refresh rate da 165 Hz. Possiede una bellissima tastiera compatta con retroilluminazione colorata che potrai gestire come desideri. Ha degli speaker stereo sintonizzati da HARMAN e ottimizzati con Nahimic Audio per un suono eccellente e una batteria che dura a lungo e si ricarica al 50% in meno di 30 minuti.

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Pubblicato il 31 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
31 ago 2026
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