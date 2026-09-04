 NVIDIA RTX Spark N1X per laptop e desktop da ottobre
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NVIDIA RTX Spark N1X per laptop e desktop da ottobre

NVIDIA ha comunicato che i primi dispositivi (laptop e desktop compatti) con chip RTX Stark N1X arriveranno sul mercato nel mese di ottobre.
NVIDIA RTX Spark N1X per laptop e desktop da ottobre
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NVIDIA ha comunicato che i primi dispositivi (laptop e desktop compatti) con chip RTX Stark N1X arriveranno sul mercato nel mese di ottobre.
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NVIDIA ha annunciato all’IFA 2026 di Berlino che i primi dispositivi con il chip RTX Spark N1X arriveranno sul mercato nel mese di ottobre. Verrà offerto in due configurazioni per laptop e desktop compatti. Alcuni produttori, tra cui Acer, ASUS e Lenovo, hanno mostrato in anteprima i loro prodotti. Microsoft ha svelato il Surface Laptop Ultra a fine maggiori e il Surface RTX Spark Dev Box all’inizio di giugno.

Laptop o mini PC con NVIDIA RTX Spark N1X

NVIDIA ha annunciato RTX Spark a fine maggio. Viene definito “superchip” perché combina CPU, GPU e RAM. Offre prestazioni molto elevate, quindi può essere sfruttato per compiti piuttosto impegnativi, come lo sviluppo di applicazioni grafiche e l’esecuzione locale di agenti AI.

Per diversi mesi sono circolate indiscrezioni sui chip N1 e N1X. All’IFA 2026 di Berlino, NVIDIA ha confermato il lancio del chip N1X in due configurazioni a partire dal mese di ottobre. Quella destinata a laptop e desktop compatti (o mini PC) è composta da una CPU Grace a 20 core, una GPU Blakwell con 6.144 CUDA core e 24-128 GB di memoria unificata.

La seconda configurazione verrà usata solo nei notebook: CPU Grace a 18 core, GPU Blackwell con 5.128 CUDA core e 24-32 GB di memoria unificata. È chiaramente una versione del chip per laptop più economici, ma al momento non ci sono informazioni sui prezzi. I primi dispositivi verranno commercializzati da ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e MSI (sul sito ufficiale sono indicati anche Acer e Gigabyte).

Microsoft ha già svelato il suo Surface Laptop Ultra. A Berlino sono stati mostrati gli ASUS ProArt P16/P14 e Mini PC ProArt GR1X, insieme ai Lenovo Yoga Pro 9n/9n 2-in-1. Tra circa un mese si scopriranno maggiori dettagli e soprattutto le reali prestazioni dei dispositivi.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 4 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
4 set 2026
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