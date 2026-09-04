L'iPhone Fold potrebbe costare fino a 3.500 euro

L’iPhone Fold avrà un prezzo “alla Apple” al momento della sua uscita? Stando ai dati pubblicati da TrendForce, potrebbe essere proprio così. Secondo la società di analisi il futuro telefono pieghevole di Apple potrebbe presentare un prezzo di partenza compreso tra 2000 e 2300 dollari.

Ancora più impressionante, la configurazione con la maggiore dotazione di memoria potrebbe persino superare la soglia dei 3000 dollari. Un traguardo economico e simbolico che non sarà facile da digerire.

iPhone Fold potrebbe costare fino a 3.500 euro in Italia

Secondo questa previsione, e se Apple manterrà il suo scarto di prezzo di circa il 20% tra il prezzo statunitense e quello italiano del dispositivo, ciò significherebbe che il prezzo d’ingresso dell’iPhone Fold si collocherebbe tra 2.400 € e 2.700 euro. Il prezzo massimo potrebbe invece sfiorare i 3.500 euro. Una cifra di tutto rispetto…

Oggi il modello più costoso sullo store di Apple è l’iPhone 17 Pro Max, che arriva a 2.489 euro nella configurazione più capiente, partendo da 1.489 euro. L’iPhone Fold potrebbe dunque inaugurare una nuova fascia di prezzo per Apple: il costo massimo dell’attuale top di gamma diventerebbe, di fatto, la soglia d’ingresso del primo iPhone pieghevole.

Anche la concorrenza si muove su cifre importanti, ma resta comunque più accessibile. Il Galaxy Z Fold 8, per esempio, parte da 1.999 euro e arriva a circa 2.600 euro nella configurazione più costosa.

A un prezzo simile, è difficile immaginare che chiunque, a parte i più facoltosi, acquisterebbe il proprio iPhone pieghevole pagando in contanti. Senza dubbio Apple proporrà offerte di permuta generose, noleggio del dispositivo, e gli operatori saranno ben lieti di sovvenzionare l’acquisto con piani rateizzati su 24 mesi.

La crisi della memoria ci ha messo lo zampino

Naturalmente, è ancora e sempre il prezzo della RAM e dello spazio di archiviazione a far lievitare principalmente le proiezioni tariffarie di TrendForce. Secondo i calcoli della società, il costo dello storage per un modello da 256 GB sarebbe aumentato del 400% in un anno. Anche tagliando su alcuni altri aspetti, è impossibile contenere questa impennata.

La situazione è tale che Apple starebbe persino valutando di intaccare i suoi preziosi margini per mantenere una parvenza di competitività rispetto al resto del mercato. La conferenza di presentazione si terrà il prossimo 9 settembre, quindi non c’è più molto da aspettare per scoprire che cosa ci attende.