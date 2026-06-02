Surface RTX Spark Dev Box: mini PC per lo sviluppo AI

Microsoft ha annunciato un mini PC per lo sviluppo AI locale durante la conferenza Build 2026. Il Surface RTX Spark Dev Box integra ovviamente il superchip di NVIDIA che offre una potenza di calcolo fino a 1 PFLOP. A differenza del Surface Laptop Ultra, sul dispositivo è installata una versione di Windows 11 Pro con tutti i tool necessari agli sviluppatori. Sarà in vendita entro fine anno negli Stati Uniti.

Surface RTX Spark Dev Box: specifiche parziali

Il Surface RTX Spark Dev Box sembra la parte superiore della console Xbox Series X. Ha un telaio in alluminio anodizzato stampato in 3D con 1.000 prese d’aria che svolge il compito di dissipatore di calore. All’interno c’è il potente superchip NVIDIA RTX Spark con CPU Grace a 20 core e GPU Blackwell con 6.144 CUDA core, affiancato da 128 GB di memoria unificata.

Gli sviluppatori possono utilizzare le porte del dispositivo (due USB Type-C, USB Type-A, uscita HDMI, Ethernet e jack audio) per collegare monitor e le periferiche. Come detto, Windows 11 Pro è preconfigurato come ambiente di sviluppo. Microsoft ha impostato il tema scuro, attivato la modalità sviluppatore, rimosso i widget e impostato PowerShell 7 come shell predefinita.

Sono inoltre installati VS Code, GitHub Copilot, Git, Python e Node.js. il Windows Subsystem for Linux 2 è configurato con GPU passthrough e supporto CUDA. Per la sicurezza ci sono BitLocker e Microsoft Defender. Le aziende possono usare Entra ID e Intune.

Microsoft non ha svelato tutte le specifiche, in quanto è un prodotto in pre-release. Tutti i dettagli, incluso il prezzo, si conosceranno entro fine anno con il lancio sul mercato statunitense.