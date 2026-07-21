Huawei Summer Black Friday: Watch Fit 4 Pro, ecco l'offerta da non perdere

Oltre al caldo, la bella stagione porta con sé anche nuove e grandi occasioni tech, perfette per rinnovare il proprio arsenale digitale durante le vacanze. Il Summer Black Friday di Huawei si sta confermando uno dei momenti più interessanti dell’anno per chi va a caccia di veri affari, grazie a una serie di ribassi massicci sul listino ufficiale. Tra i protagonisti assoluti di questa ondata di sconti spicca il nuovo Huawei Watch Fit 4 Pro. Si tratta di un dispositivo che alza pesantemente l’asticella nel panorama degli smartwatch e che oggi viene proposto a una cifra davvero difficile da ignorare, complice una tripla combinazione di sconti che fa crollare il prezzo a una soglia super aggressiva.

Quando si prende in mano il Watch Fit 4 Pro si percepisce immediatamente il salto di qualità costruttivo rispetto al passato. Dimenticatevi le classiche casse plasticose da activity tracker economico, perché qui abbiamo a che fare con materiali premium come il titanio per la scocca e il resistente vetro zaffiro a protezione dell’ampio e luminosissimo display AMOLED da 1,82 pollici. È un orologio che sa essere incredibilmente robusto ma che allo stesso tempo sfoggia un design ultra sottile, pensato per essere tenuto al polso tutto il giorno e tutta la notte. Che stiate faticando pesantemente in palestra, correndo al parco, oppure vi troviate in mezzo a un evento serale o a una cena spettacolo tra amici, il suo look elegante e la comodità del cinturino in fluoroelastomero lo rendono un compagno semplicemente perfetto in ogni contesto.

Sotto la scocca troviamo una dotazione tecnica che fa impallidire parecchi sportwatch venduti a cifre ben più alte. Il vero fiore all’occhiello per chi macina chilometri all’aperto è il nuovissimo sistema di posizionamento GPS Huawei Sunflower a doppia banda, ora supportato da un barometro integrato e dalla possibilità di navigare sulle mappe topografiche direttamente dallo schermo del polso. Chi ama l’acqua apprezzerà invece la certificazione EN 13319 che gli permette di resistere senza alcun problema fino a 40 metri di profondità in apnea. Mettiamoci nel calderone oltre cento modalità di allenamento specifiche per ogni esigenza, il monitoraggio avanzato della salute con funzione ECG, la totale compatibilità senza limitazioni sia con smartphone Android che con ecosistema iOS, e un’autonomia che tocca serenamente i dieci giorni con una singola carica. C’è tutto l’essenziale e anche di più per godersi la propria vita attiva dimenticandosi dell’ansia da batteria scarica.

Il prezzo di listino ufficiale del Watch Fit 4 Pro è fissato a 279 euro, ma grazie alle dinamiche del Summer Black Friday la cifra si abbassa subito in automatico a 179 euro non appena lo inserite nel carrello. Il vero segreto per massimizzare il risparmio è però l’inserimento, prima del pagamento, del codice sconto A20SWAVEIT. Questo coupon esclusivo garantisce un ulteriore e netto taglio di 20 euro, portando il prezzo finale, finito e speditoa soli 159 euro. Portarsi a casa uno smartwatch in titanio e zaffiro con un risparmio complessivo di ben 120 euro rispetto al listino è un’occasione che non capita tutti i giorni.

Vi ricordiamo che il Summer Black Friday non si esaurisce certo con questo modello. Navigando sullo store ufficiale potrete scovare tantissime altre promozioni corpose su computer portatili, auricolari e tablet.

In collaborazione con Huawei