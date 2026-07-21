Sennheiser ACCENTUM: auricolari true wireless dal grande comfort e qualità audio top

Se durante la giornata indossi costantemente gli auricolari e quindi stai pensando di acquistare un modello pensato per un uso quotidiano per molte ore al giorno, approfitta di questa promozione. Ora su Amazon ci sono in offerta i Sennheiser ACCENTUM Open Wireless Earbuds a soli 52,49 euro, invece che 89,90 euro.

È chiaro che con lo sconto del 42% che ti fa risparmiare oltre 37 euro sul totale questi diventano i migliori auricolari true wireless che puoi acquistare oggi. Garantiscono un audio eccezionale, una straordinaria autonomia e sono in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza nemmeno accorgerti di averli.

Sennheiser ACCENTUM: audio di qualità e super comfort

Quello che garantiscono gli auricolari true wireless Sennheiser ACCENTUM è un uso quotidiano senza isolarsi completamente da ciò che ti circonda e riuscendo comunque a ottenere un audio di ottima qualità. Sono pensate per essere estremamente confortevoli e una volta che li avrai indossati non ti sembrerà nemmeno di averli. Eppure offrono una qualità del suono eccezionale grazie ai driver dinamici da 11 mm.

Ogni auricolare pesa solo 4,35 grammi e sono resistente agli schizzi d’acqua con certificazione di grado IPX4, quindi ideali anche per gli allenamenti e la corsa. I due microfoni con tecnologia beamforming si concentrano sulla tua voce attenuando il rumore che proviene da altre direzioni e migliorando quindi notevolmente le chiamate. Si collegano tramite la tecnologia Bluetooth 5.3 e potrai associarli contemporaneamente fino a due dispositivi. E poi garantiscono circa 6 ore di autonomia con una singola ricarica, 28 ore complessive con la custodia e in 10 minuti di ricarica un’altra ora di ascolto.

Con questi auricolari true wireless non dovrai fare compromessi e il prezzo è molto interessante. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi Sennheiser ACCENTUM Open Wireless Earbuds a soli 52,49 euro, invece che 89,90 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.