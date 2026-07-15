 Nothing Headphone (1): cancellazione del rumore, 80 ore di audio e design unico
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Nothing Headphone (1): cancellazione del rumore, 80 ore di audio e design unico

Le cuffie wireless Nothing Headphone (1) hanno la cancellazione del rumore, 80 ore di audio e un design iconico che si differenzia da tutte.
Nothing Headphone (1): cancellazione del rumore, 80 ore di audio e design unico
Tecnologia Audio Hifi
Le cuffie wireless Nothing Headphone (1) hanno la cancellazione del rumore, 80 ore di audio e un design iconico che si differenzia da tutte.
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Nothing Headphone (1): niente paragoni, nessun rivale

Le Nothing Headphone (1), come ogni dispositivo della casa britannica, garantiscono all’utente l’unicità. Il design di queste cuffie è fatto per essere iconico e subito distinguibile da qualsiasi altro prodotto. Ma non è solo apparenza. Le Headphone (1) hanno una vestibilità ergonomica con cuscinetti auricolari in PU che, pur essendo morbidi, offrono una grande robustezza e resistenza agli oli e al trucco, mentre la fascia superiore che poggia sulla testa è imbottita. Ci sono dei pratici comandi posti sul padiglione che ti permetteranno inoltre di gestire la musica e le chiamate in modo semplice.

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I due microfoni interni riescono a percepire la tua voce in modo chiaro restituendola perfettamente e senza disturbi. Sono inoltre dotate una funzione avanzata di cancellazione ibrida del rumore che si adatta in tempo reale a ciò che ti circonda per garantirti sempre il meglio. Sono resistenti all’acqua e alla polvere, hanno una connessione Bluetooth che arriva fino a 10 metri e garantiscono un’autonomia in grado di arrivare fino al 35 ore con ANC attiva o addirittura 80 ore disattivandola.

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Pubblicato il 15 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 lug 2026
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