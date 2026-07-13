 CMF Buds 2: bellissimi auricolari wireless con 55 ore di autonomia
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CMF Buds 2: bellissimi auricolari wireless con 55 ore di autonomia

I CMF Buds 2 sono impermeabili con certificazione di grado IP55, hanno 55 ore di autonomia complessiva e sono in offerta su Amazon al 30%.
CMF Buds 2: bellissimi auricolari wireless con 55 ore di autonomia
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I CMF Buds 2 sono impermeabili con certificazione di grado IP55, hanno 55 ore di autonomia complessiva e sono in offerta su Amazon al 30%.
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Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria che ti permette di avere degli auricolari wireless molto belli esteticamente e anche performanti a un ottimo prezzo. Stiamo parlando dei mitici CMF Buds 2 che ora su Amazon puoi avere a soli 34,95 euro, invece che 49,95 euro.

C’è dunque uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare un bel po’. Soprattutto potrai ottenere degli auricolari wireless estremamente performanti, comodi e con un’ottima batteria che dura a lungo. Approfitto anche tu velocemente di questa promozione prima che scada.

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CMF Buds 2: rapporto qualità prezzo imbattibile

Possiamo dire con certezza che i CMF Buds 2, soprattutto con questo sconto, garantiscono un rapporto qualità prezzo difficilmente battibile. Hanno un design estremamente compatto e pratico con inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie e li potrai scegliere in tre diverse colorazioni: arancione, verde chiaro e nero. Hanno una connessione affidabile e a bassa latenza e potrai collegarli fino a due dispositivi contemporaneamente per passare da uno all’altro in modo rapido senza doverli associare dissociare tutte le volte.

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Possiedono driver da 11 mm in PMI per bassi profondi e alti e medi chiari che ti permetteranno sia di ascoltare la musica che di fare chiamate in modo eccellente. I microfoni interni riescono a captare solo la tua voce senza i disturbi di sottofondo per offrire chiamate più nitide anche in ambienti rumorosi. Sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55 e quindi le potrai usare per fare sport. E poi garantiscono la bellezza di 55 ore complessive e 7,5 ore con una ricarica di appena 10 minuti.

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L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro quindi fai veloce. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi CMF Buds 2 a soli 34,95 euro, invece che 49,95 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 13 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
13 lug 2026
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