 IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile
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IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile

Il nuovo Acer Vero 16 ha un design modulare che permette di sostituire alcuni componenti interni e integra i processori Intel Core Ultra Serie 3.
IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile
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Il nuovo Acer Vero 16 ha un design modulare che permette di sostituire alcuni componenti interni e integra i processori Intel Core Ultra Serie 3.
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Insieme ai modelli della serie Swift, Acer ha svelato all’IFA 2026 di Berlino il nuovo Vero 16, un notebook di fascia alta che rispetta l’ambiente. Il produttore taiwanese ha infatti utilizzato materiali riciclati e un design modulare. Gli utenti possono quindi sostituire eventuali componenti danneggiati. Sarà disponibile in Europa nel primo trimestre 2027.

Acer Vero 16: potente e riparabile

Il telaio del nuovo Acer Vero 16 è realizzato con il 50% di alluminio riciclato e il 50% di alluminio a bassa emissione di CO2. Per la cover inferiore e la cornice dello schermo è stata usata plastica riciclata (60% e 30% rispettivamente). Il notebook è inoltre più riparabile rispetto alla precedente generazione.

L’accesso ai componenti interni è possibile senza utensili e la cerniera è progettata per essere staccabile dal telaio. Gli utenti possono sostituire batteria, SSD e processore. Le cover delle porte I/O sono rimovibili per facilitare la riparazione. Nonostante la sua modularità, il notebook ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H.

Acer Vero 16

Il Vero 16 ha uno schermo OLED da 16 pollici (touch e non) con risoluzione di 1920×1200 o 2880×1800 pixel e refresh rate di 60 o 120 Hz. Saranno disponibili configurazioni con processori Intel Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 358H, Core Ultra 9 386H, Core Ultra 7 355, Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 322, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 512 GB.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, due altoparlanti, jack audio, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.6, card reader SD, uscita HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), due porte USB Type-A e batteria da 71 Wh.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. I processori Intel integrano una NPU che offre prestazioni sufficienti per eseguire le funzionalità AI sviluppate da Microsoft, quindi il Vero 16 è un Copilot+ PC. Acer non ha ancora comunicato il prezzo.

Fonte: Acer

Pubblicato il 3 set 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
3 set 2026
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