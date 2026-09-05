Concreto, sottile e con un prezzo imbattibile: Motorola edge 70

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Motorola edge 70: sottilissimo senza sacrificare la batteria

Ciò che sicuramente più distingue il Motorola edge 70, rispetto ad altri dispositivi molto maneggevoli e sottili, è il perfetto equilibrio tra compattezza e autonomia. Infatti nonostante il suo peso di soli 159 grammi e lo spessore di appena 6 mm troviamo comunque una batteria con capacità da 4800 mAh in grado di arrivare fino a sera con oltre il 20% residuo. In più c’è una ricarica rapida da 68 W con il cavo e una ricarica wireless da 15 W.

Possiede un generoso display pOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Monta il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 che garantisce ottime performance e viene supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Lo scomparto fotografico ha un sensore principale con stabilizzazione ottica e una grandangolare, entrambi da 50 MP. Anche la fotocamera frontale è sempre da 50 MP.

Insomma nella fascia media è uno dei migliori e a questa cifra non c’è assolutamente tempo da perdere. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 70 da 256 GB a 399,90 euro, invece che 499,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.