 IFA 2026: Lenovo sfida Apple con i nuovi IdeaPad Vibe
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

IFA 2026: Lenovo sfida Apple con i nuovi IdeaPad Vibe

I nuovi Lenovo IdeaPad Vibe con schermi da 14/15 pollici, processori Qualcomm e AMD e fino a 32 GB di RAM saranno disponibili a partire da 799 euro.
IFA 2026: Lenovo sfida Apple con i nuovi IdeaPad Vibe
Tecnologia Laptop
I nuovi Lenovo IdeaPad Vibe con schermi da 14/15 pollici, processori Qualcomm e AMD e fino a 32 GB di RAM saranno disponibili a partire da 799 euro.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Diversi produttori cercano di offrire notebook economici per arginare il successo del MacBook Neo. Lenovo ha annunciato all’IFA 2026 di Berlino i nuovi IdeaPad Vibe con processori Qualcomm e AMD. Oltre che sulle specifiche hardware, l’azienda cinese ha puntato sul design per attirare i più giovani. Gli utenti potranno scegliere tra sette diverse colorazioni. Saranno in vendita a partire dal mese di ottobre.

Lenovo IdeaPad Vibe: specifiche e prezzo

I nuovi Lenovo IdeaPad Vibe condividono il design e molte specifiche. Saranno entrambi disponibili con processori Qualcomm Snapdragon X o AMD fino ai Ryzen AI 400 e schermi da 14 e 15 pollici (anche OLED con touch opzionale) con risoluzione fino a WUXGA o 2.1K. Il telaio dei modelli da 14 pollici è in metallo o plastica (solo metallo per i modelli da 15 pollici). I sette colori sono: Chill Blue, Zen Green, Spicy Gold, Radiant Coral, Dreamy Violet, Lowkey Grey e Moody Blue.

Lenovo IdeaPad Vibe (14 pollici)

Queste sono le altre specifiche: fino a 24 GB di RAM (32 GB per le versioni con chip AMD), SSD fino a 1 TB, webcam da 5 megapixel, due altoparlanti da 2 Watt, jack audio, card reader microSD, uscita HDMI 2.1, due porte Type-A, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6/7 e Bluetooth 5.3/5.4, tastiera retroilluminata opzionale, batteria da 50 Wh (anche da 65 Wh per la versione con chip AMD).

Lenovo IdeaPad Vibe (15 pollici)

Il sistema operativo installato è Windows 11 Home. A partire dal mese di ottobre arriveranno sul mercato le versioni con processori AMD. Quelli con processore Qualcomm saranno disponibili da novembre. Lenovo ha comunicato che offrirà anche modelli con chip Intel in futuro. Il prezzo base è 799,00 euro.

Pubblicato il 4 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

IFA 2026: Lenovo Yoga Pro 9n con chip NVIDIA RTX Spark

IFA 2026: Lenovo Yoga Pro 9n con chip NVIDIA RTX Spark
IFA 2026: ASUS ProArt P16 e P14 con NVIDIA RTX Spark

IFA 2026: ASUS ProArt P16 e P14 con NVIDIA RTX Spark
IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile

IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile
IFA 2026: Acer sfida Apple con Swift Blade 14 e Swift Air 16

IFA 2026: Acer sfida Apple con Swift Blade 14 e Swift Air 16
IFA 2026: Lenovo Yoga Pro 9n con chip NVIDIA RTX Spark

IFA 2026: Lenovo Yoga Pro 9n con chip NVIDIA RTX Spark
IFA 2026: ASUS ProArt P16 e P14 con NVIDIA RTX Spark

IFA 2026: ASUS ProArt P16 e P14 con NVIDIA RTX Spark
IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile

IFA 2026: Acer Vero 16, notebook modulare riparabile
IFA 2026: Acer sfida Apple con Swift Blade 14 e Swift Air 16

IFA 2026: Acer sfida Apple con Swift Blade 14 e Swift Air 16
Luca Colantuoni
Pubblicato il
4 set 2026
Link copiato negli appunti