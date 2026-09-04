IFA 2026: Lenovo sfida Apple con i nuovi IdeaPad Vibe

Diversi produttori cercano di offrire notebook economici per arginare il successo del MacBook Neo. Lenovo ha annunciato all’IFA 2026 di Berlino i nuovi IdeaPad Vibe con processori Qualcomm e AMD. Oltre che sulle specifiche hardware, l’azienda cinese ha puntato sul design per attirare i più giovani. Gli utenti potranno scegliere tra sette diverse colorazioni. Saranno in vendita a partire dal mese di ottobre.

Lenovo IdeaPad Vibe: specifiche e prezzo

I nuovi Lenovo IdeaPad Vibe condividono il design e molte specifiche. Saranno entrambi disponibili con processori Qualcomm Snapdragon X o AMD fino ai Ryzen AI 400 e schermi da 14 e 15 pollici (anche OLED con touch opzionale) con risoluzione fino a WUXGA o 2.1K. Il telaio dei modelli da 14 pollici è in metallo o plastica (solo metallo per i modelli da 15 pollici). I sette colori sono: Chill Blue, Zen Green, Spicy Gold, Radiant Coral, Dreamy Violet, Lowkey Grey e Moody Blue.

Queste sono le altre specifiche: fino a 24 GB di RAM (32 GB per le versioni con chip AMD), SSD fino a 1 TB, webcam da 5 megapixel, due altoparlanti da 2 Watt, jack audio, card reader microSD, uscita HDMI 2.1, due porte Type-A, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6/7 e Bluetooth 5.3/5.4, tastiera retroilluminata opzionale, batteria da 50 Wh (anche da 65 Wh per la versione con chip AMD).

Il sistema operativo installato è Windows 11 Home. A partire dal mese di ottobre arriveranno sul mercato le versioni con processori AMD. Quelli con processore Qualcomm saranno disponibili da novembre. Lenovo ha comunicato che offrirà anche modelli con chip Intel in futuro. Il prezzo base è 799,00 euro.