IFA 2026: nuovi Lenovo ThinkBook e due concept futuristici

Insieme ai primi notebook con chip NVIDIA RTX Spark N1X e alla serie IdeaPad Vibe, Lenovo ha annunciato i ThinkBook 14 Gen 9 e ThinkBook 14x Gen 2 con processori Qualcomm e Intel all’IFA 2026 di Berlino. Il produttore cinese ha mostrato anche due concept: Project AeroBlade e Project Swan.

Lenovo ThinkBook 14 e 14x: specifiche e prezzi

I due notebook sono principalmente indicati per l’utenza business, quindi offrono un’ottima combinazione di prestazioni, efficienza e mobilità. Il Lenovo ThinkBook 14 Gen 9 ha uno schermo da 14 pollici con risoluzione WUXGA e integra il processore Snapdragon X2 Plus di Qualcomm. Offre prestazioni AI fino a 80 TOPS, quindi è un Copilot+ PC (secondo i requisiti di Microsoft).

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 1 TB, webcam full HD o da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 7, due altoparlanti da 2 Watt, tastiera retroilluminata, jack audio, card reader SD, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A e batteria da 90 Wh che garantisce un’autonomia fino a 26 ore di riproduzione video.

Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro. Sarà disponibile dal mese di ottobre. Il prezzo base è 1.099 euro.

Il Lenovo ThinkBook 14x Gen 2 ha uno schermo da 14 pollici (OLED con risoluzione 2.8K o LCD con risoluzione WUXGA e touch opzionale) e integra i processori Intel Core 7 Series 3, affiancati da memoria LPDDR5X fino a 32 GB e SSD fino a 2 TB. Queste sono le altre specifiche: webcam full HD, connettività Wi-Fi 6E/7, due altoparlanti da 2 Watt, tastiera retroilluminata, jack audio, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A e batteria da 65 o 54,7 Wh.

Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro. Sarà disponibile entro il mese di settembre. Il prezzo base è 1.049 euro.

Lenovo Project AeroBlade e Project Swan

Il Lenovo Project AeroBlade è un notebook concept con processore Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V), ma se arriverà sul mercato integrerà processori più recenti. Invece delle tradizionali ventole è presente un sistema di raffreddamento a stato solido basato sulla tecnologia AirJet di Frore Systems.

Il Lenovo Project Swan è invece un notebook concept con un display OLED flessibile che, premendo un pulsante, di estende in orizzontale e passa da 14 a 17 pollici. Anche in questo caso è stato utilizzato un processore Intel Lunar Lake. Lenovo non ha confermato se i due concept diventeranno prodotti commerciali, come avvenuto con il ThinkBook Plus Gen 6.