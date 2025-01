CES 2025: Lenovo ThinkBook con schermo arrotolabile

Lenovo ha annunciato tre nuovi notebook per l’utenza business al CES 2025 di Las Vegas. Il più originale è senza dubbio il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable con schermo OLED arrotolabile. Il produttore cinese ha inoltre svelato i ThinkPad X9 da 14 e 15 pollici. Saranno disponibili in Italia dal mese di febbraio.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable era stato mostrato come concept due anni fa. Ora potrà essere acquistato da tutti. Ha uno schermo OLED flessibile, simile a quelli usati negli smartphone pieghevoli, ma c’è un piccolo motore nella cerniera che arrotola e apre il pannello. La diagonale è 14 pollici (2000×1600 pixel) quando chiuso, mentre aperto diventa da 16,7 pollici (2000×2350 pixel). Il meccanismo può essere attivato con un pulsante o posizionando la mano davanti alla webcam da 5 megapixel.

Il notebook integra i processori Intel Core Ultra 200V, quindi è un Copilot+ PC. La dotazione hardware comprende anche RAM LPDDR5X fino a 32 GB, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, altoparlanti stereo, jack audio, due porte Thunberbolt 4, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali e batteria da 66 Wh. Il prezzo base è 2.799 euro.

ThinkPad X9 14/15 Aura Edition

I ThnkPad X9 14/15 Aura Edition sono notebook tradizionali con schermo OLED (touch e non) da 14 e 15,3 pollici. Le altre differenze sono la capacità della batteria (55 e 80 Wh), il numero di altoparlanti (due e quattro) e la porta USB Type-A (solo nel modello da 15 pollici).

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, webcam fino a 8 megapixel, uscita HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali. I prezzi base sono 1.549 euro (14 pollici) e 1.689 euro (15 pollici).