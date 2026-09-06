IFA 2026: Motorola annuncia edge 70 plus e watch ultra

Motorola ha svelato due nuovi prodotti all’IFA 2026 di Berlino. Lo smartphone edge 70 plus è un modello di fascia media che offre resistenza, autonomia elevata e qualità fotografica. Il watch ultra è invece il primo smartwatch dell’azienda statunitense (sussidiaria di Lenovo) con connettività LTE. Saranno in vendita nelle prossime settimane.

Motorola edge 70 plus: specifiche e prezzo

Il Motorola edge 70 plus ha un telaio in plastica (frame) e acetato (cover) che resiste all’acqua (IP64). Ha ricevuto anche la certificazione MIL-STD-810H. Lo schermo AMOLED ha una diagonale di 6,78 pollici, risoluzione di 2772×1272 pixel e refresh rate fino a 144 Hz. Integra il processore Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di storage UFS 3.1, espandibile con schede microSD fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 200 e 2 megapixel (principale e macro), fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e inversa da 7,5 Watt che garantisce fino a 68 ore di autonomia.

Il sistema operativo è Android 16. In Italia sarà disponibile la versione con 256 GB di storage. Il prezzo è 599,00 euro.

Motorola moto watch ultra: specifiche e prezzo

Il moto watch ultra è stato sviluppato in collaborazione con Polar. Ha una cassa in acciaio inossidabile e uno schermo pOLED da 1,5 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e luminosità massima di 2.000 nits. Il diametro è 46 millimetri. I cinturini da 22 millimetri sono universali. Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon W5+ Gen 1, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, microfono, altoparlante, connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e LTE (eSIM). Ci sono ovviamente tutti i sensori necessari per monitorare i parametri di salute e le attività sportive, sfruttando gli algoritmi sviluppati da Polar.

Il sistema operativo è Wear OS 6, quindi sono disponibili tutte i servizi di Google, incluso il Play Store. Il prezzo in Italia è 429,00 euro.