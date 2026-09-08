iPhone pieghevole: sviluppo durato quasi 10 anni

Dopo sera andrà in scena l’evento più atteso dell’anno, durante il quale Apple presenterà diversi prodotti. Il più atteso è sicuramente lo smartphone pieghevole, attualmente noto come iPhone Fold o iPhone Ultra. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha svelato alcuni dettagli sullo sviluppo del dispositivo, iniziato dopo una visita dell’ex CEO Tim Cook in Asia.

Uno sviluppo durato quasi 10 anni

Durante la visita della Cina e altri paesi asiatici, Tim Cook ha notato che molte persone utilizzavano smartphone pieghevoli di Samsung, Huawei e altri produttori. Apple aveva avviato da tempo test su display e altri componenti, molto prima dell’arrivo sul mercato del primo Galaxy Fold di Samsung (2019). Al ritorno dal viaggio, l’ex CEO ha quindi chiesto di accelerare lo sviluppo di uno smartphone pieghevole.

Uno dei primi prototipi era simile ad un iPad mini pieghevole. Cook ha invece suggerito di sviluppare un iPhone pieghevole. L’ex CEO ha quindi contribuito alla scelta del design, nonostante la sua specializzazione in finanze e catena di approvvigionamento. Lo smartphone viene indicato con il nome in codice V68, ma alcuni dipendenti lo chiamano iPhone Ultra. Il prezzo previsto all’inizio dello sviluppo era 1.999 dollari. Il prezzo base è stato recentemente portato a 2.199 dollari (versioni con più storage potrebbero costare 3.000 dollari).

L’iPhone pieghevole dovrebbe avere uno schermo esterno di 7,8 pollici e uno schermo interno da 5,5 pollici. L’idea è offrire un dispositivo che permetta il multitasking e la riproduzione video, ma che possa essere facilmente impugnato e messo in tasca.

Gli obiettivi principali degli ingegneri erano ridurre la visibilità della piega tra le due metà e migliorare l’affidabilità della cerniera. Apple ha quindi utilizzato una cerniera in titanio e alluminio abbinata ad un vetro flessibile prodotto da Corning. Sono stati però accettati alcuni compromessi. Non è presente una fotocamera con teleobiettivo e il Face ID è stato sostituito dal “vecchio” Touch ID.

L’azienda di Cupertino ha ovviamente aggiornato iOS e tutte le sue app per sfruttare i due schermi. Toccherà ora al nuovo CEO John Ternus mostrare al pubblico il dispositivo e convincere gli utenti all’acquisto.