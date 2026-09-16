 Batteria gigante da 7500mAh e doppia camera AI da 50 MP: REDMI 17 5G
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Batteria gigante da 7500mAh e doppia camera AI da 50 MP: REDMI 17 5G

Il REDMI 17 5G da 256 GB, con batteria da 7500 mAh e doppia fotocamera posteriore da 50 MP, è in offerta su Amazon a 279,90 euro.
Batteria gigante da 7500mAh e doppia camera AI da 50 MP: REDMI 17 5G
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Il REDMI 17 5G da 256 GB, con batteria da 7500 mAh e doppia fotocamera posteriore da 50 MP, è in offerta su Amazon a 279,90 euro.
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Tieniti forte perché ti stiamo segnando un’ottima promozione che ti permette di avere uno smartphone molto interessante a un prezzo vantaggioso. Si tratta dello Xiaomi REDMI 17 5G da 256 GB che ora puoi avere su Amazon a 279,90 euro, anziché 299,90 euro.

Trattandosi di uno smartphone appena uscito lo sconto del 7% che ti fa risparmiare 20 euro non è per niente male. Potrai anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. L’offerta è a tempo limitato e dunque dovrai essere veloce.

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REDMI 17 5G: ottimo rapporto qualità prezzo

Lo Xiaomi REDMI 17 5G è uno smartphone pensato per essere accessibile anche per chi ha un basso budget senza però sacrificare eccessivamente le prestazioni. Anzi ci sono diverse cose interessanti che fanno le scarpe a modelli molto più costosi. Tra queste indubbiamente c’è la batteria da 7500 mAh in grado di durare praticamente due giorni e che puoi ricaricare velocemente con la turbo ricarica da 45 W.

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Ha una display da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz dotato di bassa emissione di luce blu e protetto da una robustissimo Corning Gorilla Glass 7i. Ha un peso di 232 grammi e uno spessore di 8,8 mm dunque è uno smartphone che si fa sentire ma che risulta comunque abbastanza maneggevole. È sostenuto dal processore Snapdragon 4 Gen 5 con 6 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB. Lo scomparto fotografico è composto da una doppio sensore posteriore da 50 MP con AI e una fotocamera frontale da 8 MP.

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Come dicevamo è uno smartphone pensato per chi ha un budget limitato che però riesce a dare diverse soddisfazioni. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi REDMI 17 5G da 256 GB a 279,90 euro, anziché 299,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 16 set 2026

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16 set 2026
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