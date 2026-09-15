 Samsung Galaxy S26 da 512GB al miglior prezzo ora su Amazon
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Samsung Galaxy S26 da 512GB al miglior prezzo ora su Amazon

Il Samsung Galaxy S26 garantisce foto straordinarie, un'ottima battteria e ora, la veriosne da 512 GB, è in offerta su Amazon.
Samsung Galaxy S26 da 512GB al miglior prezzo ora su Amazon
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Il Samsung Galaxy S26 garantisce foto straordinarie, un'ottima battteria e ora, la veriosne da 512 GB, è in offerta su Amazon.
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Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma per non fare sacrifici e stai cercando qualche offerta interessante? Allora non perderti questa che è davvero irripetibile. Se vai subito su Amazon puoi mettere le mani sul fantastico Samsung Galaxy S26 da 512 GB a 899 euro, invece che 1.229 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è quindi uno sconto del 27% che ti fa risparmiare la bellezza di 330 euro sul totale. Potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. In questo momento è il prezzo più basso finora registrato su Amazon per cui non tardare.

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Samsung Galaxy S26 da 512 GB a un prezzo stracciato

Il nuovo Samsung Galaxy S26 è incredibilmente maneggevole e leggero con uno spessore di appena 7,2 mm e un peso di soli 167 grammi. Riesce comunque a nascondere una batteria da 4.300 mAh che regge bene anche a una giornata di grande stress e arriva fino a sera con poco meno del 30% dell’autonomia residua. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

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A bordo troviamo il potente processore Exynos 2600 a 2 nm supportato da 12 GB di RAM che garantiscono quindi prestazioni eccezionali anche nel gaming e durante il multitasking. C’è poi un generoso display Super AMOLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima di 2600 nits. Lo scomparto fotografico non è di quelli in cui si può gridare al miracolo ma garantisce comunque una qualità molto alta. Offre un ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP, mentre la fotocamera frontale è da 12 MP.

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Si tratta quindi di un top di gamma che oggi potrai avere molto meno del suo prezzo. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 da 512 GB a 899 euro, invece che 1.229 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 15 set 2026

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Michea Elia
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15 set 2026
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