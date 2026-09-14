iPhone Duo? No, due iPhone e basta l'avvitatore PARKSIDE

Fra tutti i brand che hanno cercato di sfruttare l’attenzione rivolta a iPhone Duo subito dopo la presentazione andata in scena la scorsa settimana, per catturare qualche visualizzazione e condivisione extra sui social, PARKSIDE ha avuto forse l’idea più brillante: divertente, originale e ironica, in linea con lo stile comunicativo che da sempre contraddistingue il marchio. Il riferimento è al prezzo del foldable, che molti troveranno inevitabilmente proibitivo.

PARKSIDE crea l’iPhone Duo fai-da-te

Il post in questione è qui sotto, caricato sul profilo ufficiale italiano di Instagram. Pone una semplice domanda: perché spendere migliaia di euro per allungare le mani sul telefono pieghevole di Apple (da 2.369 a 3.869 scegliendo il modello da 2 TB), quando bastano una cerniera, quattro viti e un avvitatore a batteria per crearlo in modalità fai-da-te e in pochi secondi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parkside DIY Italia (@parkside_diy_it)

È una trovata di marketing che senza dubbio fa centro e funziona, come dimostrano i tanti like e le condivisioni generate. PARKSIDE non propone un dispositivo concorrente, non è un competitor di Apple, ma fa leva sull’hype che si è creato intorno al prodotto della mela morsicata per veicolare un messaggio promozionale efficace.

Non che ci sia da specificarlo, ma sconsigliamo vivamente a chiunque di infilare delle viti nella scocca posteriore di un qualsiasi smartphone, iPhone e non. Non lo ha fatto davvero nemmeno il marchio, come dimostra l’etichetta in alto a destra: si tratta di un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.

Proprio in questo periodo, il brand celebra i suoi 30 anni, con una campagna promozionale che coinvolge l’attore Arnold Schwarzenegger, ormai da tempo suo testimonial. I prodotti si trovano nei supermercati della catena LIDL e, nel tempo, sono arrivati a conquistare una schiera di utenti fidelizzati grazie al loro buon rapporto tra qualità e prezzo.