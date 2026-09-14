 4 smartphone sotto i 300€ fluidi, potenti e resistenti
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4 smartphone sotto i 300€ fluidi, potenti e resistenti

All'interno dell'ampio mercato dei telefoni esistono 4 smartphone sotto i 300 euro che offrono fluidità, resistenza, potenza e affidabilità.
4 smartphone sotto i 300€ fluidi, potenti e resistenti
Tecnologia Mobile
All'interno dell'ampio mercato dei telefoni esistono 4 smartphone sotto i 300 euro che offrono fluidità, resistenza, potenza e affidabilità.
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Per avere tra le mani un buon telefono in grado di soddisfare la nostra voglia di tecnologia, mantenerci connessi con il mondo e godere dei contenuti con piacere non è necessario spendere un patrimonio. Su eBay puoi trovare importanti promozioni che ti permettono di assicurarti uno smartphone sotto i 300 euro che sia fluido, potente e resistente. Ecco quelli che abbiamo scelto per te.

BUNDLE SMARTPHONE + AURICOLARI! MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM POINCIANA+MOTO BUDS TIM a soli 292,37 euro

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MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36

MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM POINCIANA+MOTO BUDS TIM

292,370,00€-5%
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INDISTRUTTIBILE, PERFETTO PER CHI LAVORA DURO! Samsung Galaxy Xcover 7 5G 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.6″ 50Mpx MIL-STD-810H a soli 220,30 euro

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Samsung Galaxy Xcover 7 5G 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.6

Samsung Galaxy Xcover 7 5G 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.6″ 50Mpx MIL-STD-810H

220,300,00€-5%
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IL GIUSTO COMPROMESSO AI! SAMSUNG GALAXY A27 5G 6+128GB 6.7″ BLACK a soli 214,99 euro

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SAMSUNG GALAXY A27 5G 6+128GB 6.7

SAMSUNG GALAXY A27 5G 6+128GB 6.7″ BLACK EUROPA

214,99
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UN BEST SELLER! Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mpx Orient Blue a soli 274,00

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Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78

Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mpx Orient Blue

274,00499,00€-45%
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Se nella nostra selezione non hai trovato la scelta che fa per te, dai un’occhiata a tutti gli smartphone in offerta su eBay! Siamo sicuri che troverai il tuo prossimo compagno di viaggio al giusto prezzo.

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Pubblicato il 14 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 set 2026
Link copiato negli appunti