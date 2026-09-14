4 smartphone sotto i 300€ fluidi, potenti e resistenti

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BUNDLE SMARTPHONE + AURICOLARI! MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM POINCIANA+MOTO BUDS TIM a soli 292,37 euro
MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM POINCIANA+MOTO BUDS TIM
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Samsung Galaxy Xcover 7 5G 128GB Memoria 6GB Ram Display 6.6″ 50Mpx MIL-STD-810H
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UN BEST SELLER! Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mpx Orient Blue a soli 274,00
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ 50Mpx Orient Blue
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