 Samsung Galaxy A27 5G è ancora un ottimo smartphone e costa pochissimo
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Samsung Galaxy A27 5G è ancora un ottimo smartphone e costa pochissimo

Il Samsung Galaxy A27 5G nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è in offerta su eBay a meno di 210€ ed è un affare.
Samsung Galaxy A27 5G è ancora un ottimo smartphone e costa pochissimo
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Il Samsung Galaxy A27 5G nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è in offerta su eBay a meno di 210€ ed è un affare.
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Oggi ti segnaliamo un’ottima promozione che ti permette di avere uno smartphone, sì entry level, ma con ottime prestazioni nell’uso quotidiano. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A27 5G che su eBay puoi avere a 209,99 euro, invece che 359,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Sul prezzo di listino che puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung puoi risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale e puoi anche dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 73,33 euro a interessi zero con Klarna. Ci sono pochissime unità disponibili per cui per non rischiare di perderlo devi essere veloce.

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Samsung Galaxy A27 5G è un entry level fenomenale

Possiamo dire che il Samsung Galaxy A27 5G è uno dei migliori entry level sul mercato: concreto, equilibrato e con un ottimo rapporto qualità prezzo. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato da 6 GB di RAM che offre streaming, gaming e multitasking veloce e senza rallentamenti. Inoltre ci sono 128 GB di memoria che potrai espandere con una microSD fino a 2 TB.

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Il generoso display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz risulta luminoso e quindi ben visibile anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. Ha un peso di 200 grammi con un profilo sottile di appena 7,8 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP64. Il reparto fotografico, segno che distingue la maggior parte dei Samsung, nonostante non sia di prima fascia garantisce un’ottima qualità delle foto. Mentre la batteria da 5000 mAh offre fino a 23 ore di riproduzione video e raggiunge fino al 45% di ricarica in soli 30 minuti.

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Indubbiamente un ottimo smartphone per l’uso quotidiano e per chi ha un budget limitato. Se pensi che faccia al caso tuo vai su eBay e acquista il Samsung Galaxy A27 5G a 209,99 euro, invece che 359,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

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Pubblicato il 13 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
13 set 2026
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