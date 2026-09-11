 iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon
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iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon

Amazon ha caricato le schede di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: tutte le versioni, le colorazioni e i prezzi dei nuovi melafonini.
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon
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Amazon ha caricato le schede di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: tutte le versioni, le colorazioni e i prezzi dei nuovi melafonini.
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Non è ancora ufficialmente iniziato il preordine su Amazon dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma le pagine dei prodotti sono già comparse sull’e-commerce: qui è dove ti segnaliamo tutti i link da mettere tra i preferiti per acquistarli non appena possibile, dalle ore 14 di sabato 12 settembre. La nuova generazione dei telefoni Apple arriva con due modelli, ognuno proposto in quattro colorazioni e altrettanti tagli di memoria, da 256 GB e fino a 2 TB per i più esigenti. Chi lo acquisterà subito, lo riceverà all’uscita del 18 settembre.

Preordina iPhone 18 Pro su Amazon

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max su Amazon

Integrano rispettivamente un display da 6,3 pollici e da 6,9 pollici con Dynamic Island riprogettata, condividendo specifiche tecniche come il chip A20 Pro realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. A questo si aggiungono una vapor chamber per una dissipazione ottimale del calore, un comparto fotografico evoluto e il pieno supporto alle funzionalità AI della suite Apple Intelligence. Il sistema operativo è ovviamente iOS 27.

Il design di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Vediamo dunque di seguito l’elenco completo di tutte le versioni proposte, con i relativi prezzi. Ognuna è disponibile in quattro colorazioni differenti.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Ricordiamo di nuovo che i preordini prenderanno il via sabato 12 settembre alle ore 14. Sarà possibile comprare i melafonini su Amazon contando sulla consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce, senza passare da intermediari. Inoltre, c’è la prenotazione al minimo garantito, vale a dire che se il prezzo dovesse diminuire prima del lancio, si beneficerà automaticamente della tariffa più conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
11 set 2026
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