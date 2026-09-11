iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max al minimo garantito su Amazon

Non è ancora ufficialmente iniziato il preordine su Amazon dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma le pagine dei prodotti sono già comparse sull’e-commerce: qui è dove ti segnaliamo tutti i link da mettere tra i preferiti per acquistarli non appena possibile, dalle ore 14 di sabato 12 settembre. La nuova generazione dei telefoni Apple arriva con due modelli, ognuno proposto in quattro colorazioni e altrettanti tagli di memoria, da 256 GB e fino a 2 TB per i più esigenti. Chi lo acquisterà subito, lo riceverà all’uscita del 18 settembre.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max su Amazon

Integrano rispettivamente un display da 6,3 pollici e da 6,9 pollici con Dynamic Island riprogettata, condividendo specifiche tecniche come il chip A20 Pro realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. A questo si aggiungono una vapor chamber per una dissipazione ottimale del calore, un comparto fotografico evoluto e il pieno supporto alle funzionalità AI della suite Apple Intelligence. Il sistema operativo è ovviamente iOS 27.

Vediamo dunque di seguito l’elenco completo di tutte le versioni proposte, con i relativi prezzi. Ognuna è disponibile in quattro colorazioni differenti.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Ricordiamo di nuovo che i preordini prenderanno il via sabato 12 settembre alle ore 14. Sarà possibile comprare i melafonini su Amazon contando sulla consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce, senza passare da intermediari. Inoltre, c’è la prenotazione al minimo garantito, vale a dire che se il prezzo dovesse diminuire prima del lancio, si beneficerà automaticamente della tariffa più conveniente.