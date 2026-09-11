 Performance, design e foto pazzesche con il Google Pixel 10 Pro
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Performance, design e foto pazzesche con il Google Pixel 10 Pro

Il Google Pixel 10 Pro è uno smartphone di fascia alta con fotocamera eccezionale e prestazioni eccellenti che oggi puoi avere a molto meno.
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Il Google Pixel 10 Pro è uno smartphone di fascia alta con fotocamera eccezionale e prestazioni eccellenti che oggi puoi avere a molto meno.
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Google Pixel 10 Pro è da prendere adesso

Sicuramente con questo grandissimo sconto il Google Pixel 10 Pro ed a prendere oggi, senza perdere un secondo di più. Per ciò che offre è uno dei migliori smartphone in questa fascia di prezzo. Ha un display Actua con pannello OLED LTPO da 6,3 pollici, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 3300 nits. Pesa 207 grammi, ha uno spessore di 8,6 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

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A bordo c’è il potente processore Google Tensor G5 con coprocessore di sicurezza Titan M2, supportati da ben 16 GB di RAM. Mentre la memoria interna in questa versione è da 128 GB. La tripla fotocamera posteriore ha un grandangolare da 50 MP, un ultra wide da 48 MP con macro e teleobiettivo 5x sempre da 48 MP. Invece la fotocamera anteriore per selfie è Dual PD da 42 MP con messa a fuoco automatica. Possiede anche un’ottima batteria che arriva tranquillamente a fine giornata con la sua capacità da 4870 mAh e ricarica rapida sia cablata che wireless.

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Un vero portento che oggi ti porti a casa a molto meno del suo prezzo. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro a 660,70 euro, invece che 999 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

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Pubblicato il 11 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
11 set 2026
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